Man of the Match bij Aston Villa - PSG is woest en weigert trofee

was dinsdagavond na afloop van Aston Villa - Paris Saint-Germain dermate boos, dat hij weigerde om de Man of the Match-trofee van de UEFA in ontvangst te nemen. De Parijzenaren gingen ondanks een 3-2 nederlaag op Villa Park door naar de halve finale van de Champions League. De aanvaller was na de wedstrijd woest en negeerde de persoonlijk onderscheiding bij het veld van het veld gaan volledig.

PSG leek na de 3-1 overwinning in eigen huis op rozen te zitten om de halve finale van de Champions League te bereiken. Op bezoek bij The Villans werd het echter toch nog een heet avondje. De ploeg van trainer Luis Enrique kwam nog wel op een 0-2 voorsprong binnen een half uur spelen. Aston Villa boog de achterstand om naar een 3-2 voorsprong met nog dik een half uur te gaan. PSG wankelende en kroop nog door het oog van de naald tegen de Engelsen.

Na afloop toonde Démbéle, die aangever was bij de 0-2 van Nuno Mendes, zich uiterst kritisch. "We vonden onszelf té goed", reageert de 27-jarige vleugelaanvaller bij Canal+. "We moeten veeleisend zijn, vooral in deze wedstrijden. We hebben het onszelf te moeilijk gemaakt. Eigenlijk hadden we onszelf bijna tekort gedaan. Alsof we arrogant waren."

"Bij 1-2 dachten we dat we ons al gekwalificeerd hadden en dat het voorbij was", vervolgt een zeer kritische Dembélé zijn relaas. "Zo is de Champions League nu eenmaal niet. Je kunt teams tegenkomen met een gepassioneerd publiek dat de wedstrijd kan omdraaien. Deze wedstrijd moet een les blijken." In de halve finale wacht PSG een dubbele ontmoeting met de winnaar van het tweeluik tussen Arsenal en Real Madrid. The Gunners wonnen de heenwedstrijd in het Emirates Stadium met 3-0.

Démbéle zelf poseerde uiteindelijk alsnog met de trofee voor Man of the Match, maar had daarbij wel een gezicht als een oorwurm.

🚨 Ousmane Dembélé, Man of the Match voted by UEFA for Aston Villa-PSG. pic.twitter.com/HsJs0y3IBb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2025 Ousmane Dembélé refusing to take the POTM award after the match vs Aston Villa. 😳 pic.twitter.com/B4mdrLWc5W — Soccer Forever (@soccerforeverhq) April 15, 2025

