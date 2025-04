Voetbalwonder blijft nét uit na heroïsche prestatie van Aston Villa

PSG is in Birmingham door het oog van de naald gekropen tijdens de return van de kwartfinale van de Champions League. De Fransen wonnen in Parijs met 3-1 en kwamen in Engeland op een 0-2 voorsprong. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen, maar Aston Villa kwam terug tot 3-2, en dus begon het stadion te kolken. Een vierde Engelse treffer kwam er echter niet, en zo is PSG – met enig fortuin – door naar de halve finale van het miljardenbal.

In de heenwedstrijd van de kwartfinale tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain waren de Fransen met 3-1 te sterk in het eigen Parc des Princes. Op Villa Park beloofde het een ander verhaal te worden, met een kolkende fanbase achter The Villans. Voorafgaand aan de return in Birmingham was er slecht nieuws voor Ian Maatsen, want de Nederlander moest op de bank beginnen. Donyell Malen startte ook niet in de basis, omdat hij momenteel geblesseerd is. Overigens is hij sowieso niet ingeschreven bij Aston Villa voor de Champions League.

Afgelopen week was er al voetbalsucces in Birmingham, want de aartsrivaal van Aston Villa, Birmingham City, promoveerde én werd kampioen in één week tijd. Vorige week dinsdag wist de club zeker dat het zou terugkeren naar het Championship, nadat het in Peterborough won van de lokale club. Afgelopen zaterdag werd zelfs duidelijk dat ze kampioen waren, omdat Wrexham punten verspeelde. Met spits Jay Stansfield was de ploeg heer en meester in de League One. Voor The Blues was er echter ook minder nieuws: op zondag verloren ze op Wembley van datzelfde Peterborough United, waardoor ze de FA Trophy misliepen.

Na elf minuten viel het eerste doelpunt al. Niet aan de kant van Aston Villa, maar PSG kwam op een 0-1 voorsprong in het eerste kwartier. Via een counter kwam de bal voor de voeten van Achraf Hakimi, die zijn inzet via Emiliano Martínez binnen zag dwarrelen. In de 28ste minuut viel ook de 0-2 voor de ploeg uit de Franse hoofdstad. Dit keer was het de andere back, Nuno Mendes, die de bal binnenschoot.

Zes minuten later kwam Villa Park tot leven en ontstond er plots weer hoop voor de Engelsen. Youri Tielemans schoot de bal richting het doel, en Pacho veranderde de bal nog van richting. Het was weer gekkenhuis in Birmingham. De spelers gingen met een 1-2 stand aan de thee.

Tien minuten in de tweede helft besloot McGinn van afstand te schieten. Ook deze bal dwarrelde binnen, en zo stond het 2-2. Er was weer hoop bij alles wat Aston Villa was. Drie minuten later ontplofte het stadion door de 3-2 van Konsa, die de bal achter Donnarumma schoof. Het was een bizarre sterke fase van Villa, dat op jacht was naar een van de meest bijzondere comebacks in de geschiedenis van de Champions League.

De 4-2 lag op het hoofd van Tielemans, maar Donnarumma redde diens inzet met een geweldige reflex. De Italiaanse goalie liet verder geen bal meer door, en dus kwam het voetbalavontuur van Aston Villa in de Champions League tot een einde. PSG bekert verder.