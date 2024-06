Programmamakers Eredivisie steeds meer in de problemen, mogelijk snel voetbal met kerst

De programmamakers van de Eredivisie hebben het steeds lastiger, aangezien er meer en meer voetbalwedstrijden worden ingepland. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de uitbreidingen in de Champions League en Europa League.

Woensdag wordt het complete programma van de Eredivisie naar buiten gebracht, terwijl dinsdag de eerste speelronde-wedstrijden gepubliceerd werden. Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB, geeft tegen het Algemeen Dagblad aan dat het programma maken een hoofdpijndossier was. "Achttien uur hebben achttien computerservers moeten draaien om een speelschema van de Eredivisie te produceren. En wat er toen uitkwam, was nóg niet goed. Wat dat betreft zitten we ook technologisch aan ons plafond."

Artikel gaat verder onder video

Enkele opvallende noodzakelijke 'keuzes' van de KNVB: de 33ste speelronde van de Eredivisie zal op een woensdag worden gespeeld, terwijl er dan een club kampioen zou kunnen worden, en de halve finales van de KNVB-beker vallen in het weekend. Clubs spelen volgend seizoen namelijk meer wedstrijden in de twee belangrijkste Europese competities, waardoor de Nederlandse voetbalbond maar twee vrije midweekse momenten over heeft in plaats van zes. Als er wedstrijden worden gestaakt of afgelast, komt de KNVB dus al snel in de problemen.

Bluyssen verwacht dat er ergens iets moet gaan veranderen. Zo zou de competitie eerder kunnen beginnen, of de winterstop ingekort kunnen worden, net zoals dat in Engeland is gebeurd. "Anders kunnen we de voortgang van de competitie niet meer garanderen, met gewenste rustperiodes en zon min mogelijk doordeweekse wedstrijden. Voetballen met kerst? Ik zeg niet dat het moet, maar we moeten het wel over sommige heilige huisjes gaan hebben." Eén maatregel die de KNVB al heeft genomen, is dat gestaakte wedstrijden komend seizoen binnen twee weken afgerond moeten worden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.