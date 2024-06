'PSV spot vervanger Joey Veerman in Portugal en benadert 25-jarige middenvelder van Sporting'

PSV ziet in de Portugese middenvelder een mogelijke opvolger van Joey Veerman, die komende zomer mogelijk een fraaie transfer gaat maken. De Eindhovenaren krijgen volgens Portugese media echter concurrentie vanuit de Spaanse LaLiga en de Duitse Bundesliga in de strijd om de linksbenige middenvelder van Sporting Clube de Portugal uit Lissabon.

Bragança kwam afgelopen seizoen in alle competities tot 47 wedstrijden in het shirt van Sporting, dat onder leiding van trainer Rúben Amorim beslag legde op de Portugese landstitel. De linkspoot is 13-voudig international van Jong Portugal en vierde vorige week zijn 25ste verjaardag. Bragança heeft bij Sporting nog een contract tot medio 2027, maar toch zou zijn werkgever bereid te zijn te luisteren naar aanbiedingen vanuit het buitenland, zo schrijft het Portugese Record.

"Bragança is het doelwit van de Nederlandse kampioen PSV, dat op zoek is naar een alternatief voor Joey Veerman", schrijft bovengenoemd medium. "De international (Veerman, red.) kan rekenen op interesse uit de Premier League, in dit geval van Newcastle United", zo wordt aangestipt. PSV is echter niet de enige club die Bragança op de korrel heeft: "Naast de kampioen van Nederland voerde hij ook enkele gesprekken met Spaanse en Duitse teams, al is daar op dit moment nog niet iets concreets uit gekomen."

Het seizoen 2022/23 ging in het geheel aan Bragança voorbij, vanwege een zware blessure aan zijn rechterknie. Toch ondertekende hij aan het einde van die jaargang zijn nieuwe verbintenis tot medio 2027, waarin naar verluidt een ontsnappingsclausule ter waarde van maar liefst 60 miljoen euro is opgenomen. PSV zal een dergelijk bedrag uiteraard niet neertellen, dus zal met de Sporting-leiding om tafel moeten om een acceptabele transfersom uit te onderhandelen.

