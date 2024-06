'PSV stelt Barcelona teleur met mededeling over Sergiño Dest'

PSV heeft FC Barcelona laten weten deze zomer helemaal geen transfersom te willen betalen voor , zo meldt de Spaanse krant Marca. De kampioen van Nederland huurde de Amerikaanse back afgelopen seizoen van de Spaanse grootmacht maar zag - vanwege zijn zware knieblessure - af van de koopoptie ter waarde van tien miljoen euro die daarbij werd bedongen.

Dest beleefde - tot het moment dat hij zijn blessure opliep - een uitstekend seizoen in het Philips Stadion. De bij Ajax opgeleide verdediger werd door trainer Peter Bosz van de rechter- naar de linkerkant van de defensie gehaald en had zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke rol in het elftal dat een klasse apart was in de Eredivisie én wist te overwinteren in de Champions League.

Nadat bekend werd dat PSV de koopoptie niet zou lichten, werd al vrij snel duidelijk dat de club door de blessure van Dest hoopte een betere deal te kunnen uitonderhandelen met Barcelona. Helemaal toen duidelijk werd dat de financieel geplaagde Catalanen door de terugkeer van de Amerikaan en een aantal andere overbodige huurlingen nóg verder in de problemen komen met de inschrijving van spelers voor volgend seizoen. PSV zou echter helemaal géén transfersom voor Dest willen betalen: "PSV wil niet riskeren om te betalen voor een speler waarvan niet bekend is wanneer hij weer fit is", schrijft bovengenoemde krant. "Een tegenvaller voor Barcelona, dat altijd heeft geloofd nog wat geld voor hem te kunnen krijgen."

Twee opties

Toch zou PSV graag met Dest verder willen, weet Marca. Daartoe bestaan twee opties, schrijft de krant. In het eerste geval blijft de speler in Eindhoven revalideren en delen beide clubs de kosten, waarna Dest na het aflopen van zijn contract in Barcelona (in de zomer van 2025) vrij is om te tekenen bij PSV. Het 'probleem' met dit scenario is echter dat Barcelona niets terugziet van de afschrijving van 4,2 miljoen euro die het dit jaar heeft begroot naar aanleiding van de transfersom van 21 miljoen euro die de club in de zomer van 2020 aan Ajax overmaakte. De tweede - en daarmee waarschijnlijkere - optie houdt in dat Barcelona het contract van Dest ontbindt, waardoor hij deze zomer al transfervrij bij PSV kan tekenen. De Catalanen zouden in dat geval wel een percentage van de transfersom ontvangen als PSV hem in de toekomst weer verkoopt.

