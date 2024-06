PSV'er na 128 wedstrijden op weg naar de uitgang: 'Zijn zaakwaarnemer is volop aan het shoppen'

PSV lijkt na drie jaar - en 128 wedstrijden - afscheid te gaan nemen van de verdediger . De 32-jarige Braziliaan beschikt over een aflopend contract bij de kampioen van Nederland en heeft al een tijd een aanbod om die te verlengen in beraad. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kan de aanbieding echter 'elk moment' worden ingetrokken.

Ramalho is voor trainer Peter Bosz een gewaardeerde kracht - de verdediger kwam in het kampioensjaar in alle competities niet voor niets 46 keer binnen de lijnen. Toch koos de coach er in topwedstrijden regelmatig voor de Braziliaan uit zijn elftal te halen en middenvelder Jerdy Schouten een linie naar achteren te halen. Voor volgend seizoen lijkt zijn rol dan ook kleiner te gaan worden, zo blijkt ook uit het aanbod voor een jaar plus een optie voor een tweede seizoen dat PSV hem gedaan heeft: "Bijzonder aan die verbintenis is dat het niet meer gaat om een contract als basisspeler", schrijft Elfrink.

Artikel gaat verder onder video

De aanbieding kan volgens Elfrink echter 'ieder moment' worden ingetrokken. Dat heeft er alles mee te maken dat PSV de komende tijd verwacht zich te versterken met Ryan Flamingo. De international van Jong Oranje werd eerder deze zomer definitief door FC Utrecht overgenomen van Sassuolo, dat hem het afgelopen seizoen al aan de Domstedelingen verhuurde. Het kamp-Ramalho bereidt zich dan ook al voor op een vertrek, weet Elfrink: "De zaakwaarnemer van Ramalho is op dit moment volop aan het shoppen in Europa en Brazilië, waar clubs als Botafogo en Vasco da Gama interesse in hem hebben."

Lees ook: Oefenwedstrijden PSV: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2024/25

Contracten

PSV heeft de afgelopen maanden al een aantal belangrijke slagen gemaakt voor volgend seizoen. Zo werd Malik Tillman definitief overgenomen van Bayern München en verlengde Ismael Saibari zijn contract. Zaterdag kwam daar het nieuws bij dat Sergiño Dest transfervrij wordt overgenomen van FC Barcelona. De komende tijd staat er volgens Elfrink echter nog genoeg te gebeuren. Zo moet behalve Flamingo ook Couhaib Driouech (Excelsior) de komende tijd worden vastgelegd en hoopt PSV de contracten van Joey Veerman en Tygo Land te verlengen. Daarnaast zouden ook Jordan Teze, Mauro Júnior en Olivier Boscagli mogelijk een aanbieding voor een nieuw contract kunnen verwachten, maar: "Of en wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk", schrijft de clubwatcher.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.