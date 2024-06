Oefenwedstrijden PSV: alle vriendschappelijke duels voor het seizoen 2024/25

PSV wil onder leiding van Peter Bosz gaan voortborduren op het succes van vorig seizoen. De Eindhovenaren werden op razend knappe wijze kampioen van Nederland en liet zich ook op Europees niveau gelden, al heeft de uitschakeling tegen Borussia Dortmund in de Champions League wel langdurig voor een vervelende nasmaak gezorgd in Eindhoven en omstreken. Hoe ziet de voorbereiding van PSV op het nieuwe seizoen eruit? Het programma van de Brabantse club vind je in dit artikel.

Op 1 juli begint PSV aan de voorbereiding. Dat is een stuk later dan Ajax, wat ook te maken heeft met het duel in de voorronde van de Europa League die eind juli op het programma staat voor de club uit Amsterdam. De eerste oefenwedstrijd van PSV staat 13 juli op de rol. Dan wacht er een fraaie confrontatie met het Belgische Club Brugge. Supporters van de Eindhovenaren kunnen deze wedstrijd echter niet bezoeken: het duel is niet toegankelijk voor publiek. Wel zendt Ziggo Sport dit duel live op televisie uit.

Artikel gaat verder onder video

Kort daarna, op 15 juli, vertrekken de Eindhovenaren naar Duitsland voor een trainingskamp. Daar verblijft PSV zeven dagen, Ook hier zullen oefenwedstrijden worden afgewerkt, maar op het moment van schrijven zijn nog niet alle details hierover bekendgemaakt aan de buitenwereld.

Na het trainingskamp in Duitsland, wacht in het Philips Stadion de Lichtstadderby tegen het FC Eindhoven van Maurice Verberne. Deze wedstrijd zal op 24 juli plaatsvinden. Vervolgens wacht de fandag van PSV, die wordt afgesloten met een fraaie oefenwedstrijd. Op 27 juli kruisen de Eindhovenaren namelijk de degens met het Spaanse Valencia.

Programma PSV voorbereiding 2024/25

1 juli: eerste training

13 juli: PSV- Club Brugge

15 t/m 22 juli: trainingskamp in Duitsland

24 juli: PSV- FC Eindhoven

27 juli: PSV - Valencia (na PSV-fandag)

Johan Cruijff Schaal & Eredivisie

Kort na de laatste oefenwedstrijd wacht voor PSV het duel tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Vorig seizoen wisten de Eindhovenaren met deze prijs aan de haal te gaan, wat het eerste succes was voor trainer Bosz in het uiteindelijk succesvol verlopen seizoen. 4 augustus nemen Feyenoord en PSV het tegen elkaar op, waarna 10 augustus de eerste competitiewedstrijd op de rol staat tegen provinciegenoot RKC Waalwijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.