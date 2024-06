Van der Vaart ergert zich aan landgenoten: ‘Op een gegeven moment is het toch klaar?’

Rafael van der Vaart baalt van het feit dat het in de aanloop naar de kraker tussen Nederland en Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland vooral gaat over . De Fransman brak afgelopen maandag in de wedstrijd tegen Oostenrijk zijn neus en is een groot vraagteken voor het duel van komende vrijdag. Van der Vaart begrijpt echter niet waarom Mbappé ook op de persconferentie van Oranje een thema moet zijn.

Frankrijk opende het EK in Duitsland met een moeizame zege op Oostenrijk (1-0). Na afloop was niet het optreden van de ploeg van bondscoach Didier Deschamps, maar het uitvallen van Mbappé uiteraard het onderwerp van gesprek. De sterspeler en aanvoerder brak richting het einde van de tweede helft zijn neus en leek een streep te moeten zetten door het treffen met Oranje. Maar twee dagen voor de onderlinge ontmoeting in Leipzig heerst er nog altijd onduidelijkheid over het wel of niet meespelen van Mbappé.

De mogelijke absentie van de aanvaller van Real Madrid kwam ook tijdens de persconferentie van Oranje met Stefan de Vrij en Donyell Malen aan bod. Van der Vaart begrijpt dat niet zo goed. “Het is ook typisch Nederlands. Ik snap dat het een dingetje is, maar toch niet op de persconferentie van Nederland…”, zo verzuchtte Van der Vaart woensdagavond in NOS Studio Fußball. “Op een gegeven moment is het toch klaar? We kunnen toch van onze eigen kracht uit gaan? Of hij nou wel of niet meedoet, verliezen doen we toch wel”, zo klonk het.

Van der Vaart kon zelf wel lachen om zijn laatste opmerking, alvorens op serieuzere toon verder te gaan. “Nee, ik denk wel dat het mee gaat vallen. Ik vind Frankrijk absoluut de topfavoriet, maar die bouwen het altijd heel langzaam op. Je moet gewoon hopen dat ze een beetje spelen zoals in de laatste wedstrijd. Dan heb je echt wel kans”, besloot de voormalig Oranje-international, die weet hoe het is om op een eindtoernooi van Frankrijk te winnen. Op het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland speelde het Nederlands elftal van Marco van Basten en Van der Vaart de Fransen, twee jaar eerder nog verliezend WK-finalist, op een hoopje: 4-1.

