René van der Gijp vanavond voor het eerst niet aanwezig bij Vandaag Inside Oranje

René van der Gijp is donderdagavond niet aanwezig bij Vandaag Inside Oranje. Rutger Castricum zal hem vervangen. Het is voor het eerst sinds deze versie van het programma op tv is dat de oud-voetballer verstek laat gaan.

Wilfred Genee, Johan Derksen of Van der Gijp laten bijna nooit de gelegenheid schieten om op tv te schitteren in Vandaag Inside. Donderdagavond zullen ze het dus wel zonder de voormalig voetballer moeten doen. Hij gaat namelijk de verjaardag van zijn zoon vieren, zo onthult hij in de uitzending van woensdag.

“Morgen jij een dagje vrij, even lekker relaxen?”, vraagt Genee aan Van der Gijp. “Morgen is die kleine jarig, dat ga ik vieren met hem”, antwoordt hij. Daarmee doelt hij op zijn zoon Nicky, die donderdag 23 is geworden. Vervolgens onthult Genee dat Castricum als vervanger aanwezig is in het programma. “Dan zit Rutger hier. We gaan er morgen keihard tegenaan.”

