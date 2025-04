Diant Ramaj hangt gevangenisstraf boven het hoofd

De woede-uitbarsting van na de verhitte stadsderby tussen FC Kopenhagen en Brøndby houdt de gemoederen bezig in Denemarken. De Duitse doelman verloor na het laatste fluitsignaal volledig zijn zelfbeheersing en zou Brøndby-keeper Thomas Mikkelsen een kopstoot hebben gegeven. De actie kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

De rivaliteit tussen Kopenhagen en Brøndby is de grootste in Denemarken en zondag bleek waarom. De onderlinge derby kende een bizarre slotfase. In de 92ste minuut maakte Daniel Wass van Brøndby het winnende doelpunt uit een penalty (1-2). In de 98ste minuut miste Mohamed Elyounoussi een penalty en daarmee de kans op de 2-2. Even later sloeg de vlam in de pan en vlogen spelers elkaar aan.

Scheidsrechter Sandi Putros trok uiteindelijk drie rode kaarten. Daarvan waren er twee voor Ramaj en Mikkelsen, die het met elkaar aan de stok kregen. Ramaj sprintte richting de 41-jarige reservekeeper van Brøndby en tilte hem op aan zijn shirt. Volgens Deense media deelde de voormalig Ajax-keeper ook een kopstoot uit. De andere rode kaart was voor de eerste doelman van Brøndby, Patrick Pentz. De wedstrijd werd daarna afgefloten.

Ramaj ligt niet alleen sportief, maar ook juridisch onder vuur na zijn kopstoot. Volgens Deense media zou de doelman van FC Kopenhagen zijn aangegeven bij de politie, wat mogelijk verstrekkende gevolgen kan hebben.

Na het laatste fluitsignaal van het met 2-1 gewonnen duel voor Brøndby, ontstond er chaos op het veld. FC Kopenhagen-keeper Ramaj verloor zijn zelfbeheersing en gaf Brøndby-doelman Thomas Mikkelsen (41) een kopstoot, wat hem op een directe rode kaart kwam te staan. Ook Mikkelsen werd met rood weggestuurd. De reactie van Ramaj zou nu ook buiten het voetbalveld nog een staartje kunnen krijgen.

'Politie moet aangifte tegen Ramaj serieus nemen'

Volgens strafrechtadvocaat Mette Grith Stage moet de Deense politie de aangifte serieus nemen. "De politie is verplicht om de zaak in behandeling te nemen. Een bewuste kopstoot valt onder geweld volgens het strafrecht, en dat kan leiden tot een aanklacht", aldus Stage tegenover Tipsbladet. In het uiterste geval kan Ramaj tot 30 à 40 dagen gevangenisstraf krijgen. "Als hij geen strafblad heeft en het slachtoffer geen verwondingen heeft opgelopen, kan het ook voorwaardelijk blijven. Dat is op dit moment het meest waarschijnlijke scenario, áls de zaak al voor de rechter komt."

Toch zijn er meerdere factoren die meewegen. Zo is het volgens Stage van belang of Mikkelsen zelf aangifte heeft gedaan, of dat de melding van een toeschouwer komt. "Als het slachtoffer zelf geen actie onderneemt of niet verder wil, kan dat voor de politie reden zijn om de zaak te seponeren."

Niet iedereen denkt echter dat het zover zal komen. Analist en voormalig topscheidsrechter Benjamin Leander noemt de aangifte op sociale media ‘zonde van de tijd’. Hij verwacht dat Ramaj gewoon blijft steken op de standaard twee wedstrijden schorsing die horen bij zijn rode kaart: "De kans dat de disciplinaire commissie dit nog verder oppakt, is nul procent", stelt Leander op X.

En FCK spiller tager fat i Pentz, Mikkelsen prøver at fjerne dem. Først bliver hans hånd slået væk, og det ser Ramaj og han tager fat i Mikkelsen og nikker ham en skalle... Hvordan er det et rødt kort til Mikkelsen?#Brøndby pic.twitter.com/Xk3xV12XvJ — MHL (@MHLo0o) April 13, 2025

Diant Ramaj biedt excuses aan

Ramaj zelf heeft spijt van zijn gedrag. “Het was absoluut niet oké hoe ik de wedstrijd gisteren heb afgesloten. Mijn emoties liepen hoog op door het resultaat, en daar moet ik beter mee omgaan”, erkent de ex-keeper van Ajax. "Dat maakt mijn gedrag niet goed, maar het is wel de reden. Het was helemaal mijn fout, en zoiets mag gewoon niet meer gebeuren. Ik bied mijn excuses aan voor hoe ik me heb gedragen. De komende wedstrijden zal ik het team en de keepergroep volledig steunen, ook al zit ik – terecht – even aan de kant.”

Analist Peter Sørensen spreekt van ontoelaatbaar gedrag en eist een zware sanctie. “Hij raakt volledig oververhit en verliest zijn verstand. Op een gegeven moment moet je hopen dat er weer wat zuurstof naar het brein gaat, maar dat gebeurt niet. Hij springt over iemand heen en ramt zijn voorhoofd tegen dat van Mikkelsen. Dat is zó fout. Dit móet veel zwaarder bestraft worden dan twee wedstrijden”, aldus de oud-speler van onder meer FC Groningen.

Opvallend is dat Mikkelsen, het slachtoffer van de kopstoot, zelf ook een schorsing van twee duels kreeg voor zijn gedrag na afloop van de wedstrijd. Hij stormde het veld over om zich met de situatie te bemoeien. Sørensen vindt dat begrijpelijk, maar niet verstandig. “Hij had zich erbuiten moeten houden. Je bent geen lijfwacht. Maar de focus moet hier echt op Ramaj liggen – hij is volledig over de schreef gegaan.”

Of de disciplinaire commissie de zaak nog opnieuw tegen het licht houdt, is op dit moment niet duidelijk. Wel is zeker dat Ramaj de komende duels tegen FC Midtjylland en AGF moet missen – al zou dat, gezien de hevige reacties, zomaar langer kunnen worden.

Ramaj hoorde in de aanloop naar het huidige seizoen dat Ajax-trainer Francesco Farioli koos voor Remko Pasveer als eerste doelman, waardoor Ramaj vrijwel de gehele eerste seizoenshelft op de bank zat. In de winterse transferperiode werd hij verkocht aan Borussia Dortmund, dat hem meteen verhuurde aan Kopenhagen. Daar is hij wel eerste keus.

