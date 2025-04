Ramaj draait door en vliegt Thomas Mikkelsen (41) aan in Denemarken

In een heetgebakerde derby tussen FC Kopenhagen en Brøndby IF pakte Diant Ramaj zondagmiddag een rode kaart. De ex-doelman van Ajax, die onder de lat staat bij Kopenhagen, draaide door en vloog Brøndby-reservekeeper Thomas Mikkelsen aan tijdens een massaal opstootje.

De rivaliteit tussen Kopenhagen en Brøndby is de grootste in Denemarken en zondag bleek waarom. De onderlinge derby kende een bizarre slotfase. In de 92ste minuut maakte Daniel Wass van Brøndby het winnende doelpunt uit een penalty (1-2). In de 98ste minuut miste Mohamed Elyounoussi een penalty en daarmee de kans op de 2-2. Even later sloeg de vlam in de pan en vlogen spelers elkaar aan.

Artikel gaat verder onder video

Scheidsrechter Sandi Putros trok uiteindelijk drie rode kaarten. Daarvan waren er twee voor Ramaj en Mikkelsen, die het met elkaar aan de stok kregen. Ramaj sprintte richting de 41-jarige reservekeeper van Brøndby en tilte hem op aan zijn shirt. De andere rode kaart was voor de eerste doelman van Brøndby, Patrick Pentz. De wedstrijd werd daarna afgefloten.

Ramaj hoorde in de aanloop naar het huidige seizoen dat Ajax-trainer Francesco Farioli koos voor Remko Pasveer als eerste doelman, waardoor Ramaj vrijwel de gehele eerste seizoenshelft op de bank zat. In de winterse transferperiode werd hij verkocht aan Borussia Dortmund, dat hem meteen verhuurde aan Kopenhagen. Daar is hij wel eerste keus.

En FCK spiller tager fat i Pentz, Mikkelsen prøver at fjerne dem. Først bliver hans hånd slået væk, og det ser Ramaj og han tager fat i Mikkelsen og nikker ham en skalle... Hvordan er det et rødt kort til Mikkelsen?#Brøndby pic.twitter.com/Xk3xV12XvJ — MHL (@MHLo0o) April 13, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 De kans is groot dat Ajax aan het einde van het seizoen zowel Brian Brobbey als Kenneth Taylor gaat verkopen. 🔗

👉 Kevin De Bruyne, die Manchester City gaat verlaten, wordt plots in verband gebracht met Ajax. 🔗

👉 Mocht Francesco Farioli na dit seizoen vertrekken uit Amsterdam, dan lijkt één trainer direct in beeld te komen. 🔗

👉 Een heerlijk interview met Don-Angelo Konadu: 'Noa Lang, zo kan het dus ook!' 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗