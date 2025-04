Derksen diep teleurgesteld: 'Hij was een toekomstige topper, maar is echt minder'

Johan Derksen is teleurgesteld in de ontwikkeling van Joey Kooij als scheidsrechter. Het Vandaag Inside-boegbeeld had hoge verwachtingen van Kooij, maar moet concluderen dat die niet zijn ingelost.

Zaterdag gaf Kooij een veelbesproken rode kaart in de competitiewedstrijd tussen NAC Breda en Go Ahead Eagles. Go Ahead-speler Mathis Suray kreeg een rode kaart voor een overtreding op Leo Greiml. Na tussenkomst van videoscheidsrechter Stan Teuben draaide Kooij die beslissing terug en gaf hij geel. Een grote opluchting voor Suray, die daardoor niet geschorst is voor de bekerfinale tegen AZ van maandag.

Artikel gaat verder onder video

“Kooij trok meteen boem rood. Veel te snel. Daarna kwam de VAR gelukkig in”, zeii Valentijn Driessen maandagavond bij Vandaag Inside. “Die Kooij staat er drie meter vandaan en die ziet gewoon niet dat daar géén zware overtreding wordt gemaakt, waardoor die jongen bijna de bekerfinale moet missen.”

'Joey Kooij was een toekomstige topper'

Derksen vult aan: “Die Kooij begon als een toekomstige topper, maar heeft zich totaal niet ontwikkeld. Die is echt minder geworden.”

Kooij, 33 jaar, is al sinds februari 2018 actief als scheidsrechter in de Eredivisie. Hij floot in totaal 85 wedstrijden op het hoogste niveau. Kooij floot nog vaker in de Keuken Kampioen Divisie (106 wedstrijden) en was 17 keer actief in de KNVB Beker. Kooij is sinds 2022 ook een FIFA-scheidsrechter en mag internationale wedstrijden fluiten. Zo was hij eenmaal verantwoordelijk voor een voorrondewedstrijd in de Champions League, floot hij vier voorrondewedstrijden in de Conference League en drie duels in het hoofdtoernooi van de Conference League.

