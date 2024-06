Koeman maakt zich niet druk om meespelen Mbappé: Hoe wij tegen Frankrijk spelen hangt niet van hem af’

Ronald Koeman maakt het niet uit of Frankrijk vrijdag met of zonder aan zal treden. Volgens de bondscoach is het wedstrijdplan van Oranje als de superster wel meespeelt hetzelfde als wanneer hij niet kan spelen.

Het meespelen van Mbappé tegen Oranje hield in Nederland de gemoederen flink bezig, maar volgens Koeman maakt dat voor hem niet heel veel uit. “Of Kylian Mbappé morgen nu wel of niet meespeelt, dat verandert voor ons niet hoe wij de wedstrijd tegen Frankrijk willen ingaan”, geeft hij aan op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Frankrijk.

“De Fransen hebben nog zoveel andere goede spelers achter de hand”, gaat hij verder. “Natuurlijk is hij heel goed en beslissend. We gaan het afwachten, maar of hij nu wel speelt of niet, het verandert niks aan onze plannen. Frankrijk is dusdanig sterk dat wanneer hij niet speelt er wel een ander staat die heel goed is. Ik houd me er eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik heb er geen invloed op. Ik focus mij op de dingen waar ik wel invloed op heb.”

Eerder op de avond liet Didier Deschamps, de Franse collega van Koeman, weten dat het de goede kant op gaat met Mbappé. De bondscoach van de Fransen gaf aan nog niet zeker te weten of zijn aanvoerder mee zal spelen tegen Nederland, maar hij heeft wel goede hoop. De kraker tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdagavond om 21.00 uur in Leipzig.

