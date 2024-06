Mossou constateert te hoog verwachtingspatroon rondom Oranje: ‘Vooral subtoppers en grillig talent’

Na de wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk was er veel kritiek op het spel van Oranje. Het zou te verdedigend zijn geweest. Volgens Sjoerd Mossou kan Nederland niet anders, of er wordt met grote cijfers verloren.

“Steeds wanneer dit Nederlands elftal tegen een internationaal topland speelt, zijn er de laatste jaren altijd twee scenario’s”, opent Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ofwel Oranje verliest kansloos met drie of vier tegengoals, ofwel Nederland blijft wél met hangen en wurgen overeind, maar prompt klinkt er massaal geweeklaag over de speelwijze.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de journalist komt dat doordat Oranje voorin niet goed genoeg is om écht tot de top te behoren. “De achterste helft van dit Oranje bestaat uit veel internationale topspelers, de voorste helft bestaat vooral uit subtoppers of grillig talent. Iedere door de KNVB aangestelde bondscoach komt vroeg of laat tot exact diezelfde conclusie, of-ie nu Ronald Koeman heet of Louis van Gaal.”

“Op ieder toernooi waar we enige kans willen maken, zal de bondscoach daarom steeds een strategische list moeten verzinnen. Logisch, voorin zijn we in balbezit modaal tot bovenmodaal. Lang niet goed genoeg om ook tegen toplanden te domineren. Al het andere is lood om oud ijzer en gelul in de ruimte. Je kunt Wout Weghorst opstellen of juist niet. Je kunt klagen dat Brian Brobbey erin moet, of pak ‘m beet Donyell Malen. Kiest u maar. Ofwel Oranje schippert, mazzelt, knokt, verdedigt, loert en rekent zich het toernooi door. Ofwel we gooien nu alvast heel romantisch de handdoek”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.