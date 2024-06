‘Ten Hag gaat tegen wensen clubleiding Man United in met uitspraken bij NOS’

Erik ten Hag heeft zichzelf in de nesten gewerkt bij Manchester United. De keuzeheer was zondag aanwezig bij NOS Studio Fußball, waar hij onthulde wat hij op Ibiza met de clubleiding heeft besproken. Die uitspraken vielen niet goed bij het bestuur van de Engelsen.

“Het was een roerig seizoen. ‘Never a dull moment’ bij United”, zei Ten Hag vorige week. “Maar deze week gooiden ze ineens roet in het eten. Toen stonden ze ineens op de stoep. Bij mij. Dat ze graag nog verder met me wilden.” Dat er ook met Thomas Tuchel is gesproken door de clubleiding, bevestigt de trainer vervolgens. “Ja, dat vertellen ze inderdaad. Dat is denk ik ook geen geheim. Dat weet iedereen. Maar uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze de beste trainer al hadden. Toen kwamen ze aan de deur op Ibiza. De conclusie is dat we doorgingen en mijn contract gaan verlengen.”

In Manchester hoorden ze de uitspraken van Ten Hag met verbazing aan. Volgens The Sun was het namelijk niet de bedoeling dat de inhoud van het gesprek met de oefenmeester naar buiten zou komen. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en zijn team zijn niet blij met de keuze van de Nederlander om deze onthullingen te doen.

Overigens beweert de krant dat het verhaal van Ten Hag niet helemaal klopt. Ratcliffe zou namelijk van plan zijn geweest om de keuzeheer te ontslaan na de achtste plaats, de slechtste eindklassering in de geschiedenis van de Premier League. Na de onverwachte winst in de FA Cup-finale tegen Manchester City besloot de clubleiding het seizoen te evalueren. Die tijd zou zijn gebruikt om te zoeken naar een nieuwe trainer. Toen die niet werd gevonden, werd besloten Ten Hag aan te houden.

