'Tijjani Noslin staat halfjaar na vertrek bij Fortuna Sittard voor toptransfer van 15 miljoen euro'

staat een halfjaar na zijn vertrek bij Fortuna Sittard op het punt een absolute toptransfer af te ronden, zo meldt de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio. De 24-jarige geboren Amsterdammer zal volgens Di Marzio voor zo'n vijftien miljoen euro de overstap kunnen maken van Hellas Verona naar SS Lazio.

Fortuna Sittard ontving in de winterstop van het voorbije seizoen nog een bedrag van drie miljoen euro voor Noslin, die zich in de Serie A dus extreem snel in de kijker heeft weten te spelen en - als het door Di Marzio genoemde bedrag klopt - in waarde zou zijn vervijfvoudigd. Bij Hellas Verona werd hij een van de opvolgers van de aan Napoli verkochte Cyril Ngonge, oud-speler van RKC Waalwijk en FC Groningen. In zeventien wedstrijden namens de club, die zich als nummer dertien keurig handhaafde op het hoogste niveau, kwam Noslin tot vijf goals én vier assists in de Italiaanse competitie.

Artikel gaat verder onder video

Behalve Lazio zou ook Manchester United voor Noslin in de markt zijn geweest. Italiaanse media meldden gisteren (dinsdag) dat de werkgever van Erik ten Hag een bod van zo'n 20 miljoen euro zou hebben uitgebracht op de speler die tot 2021 nog actief was in het Nederlandse amateurvoetbal. Di Marzio rept echter met geen woord over de vermeende belangstelling van de Mancunians.

Ploeggenoot

Behalve Noslin zou Lazio ook zijn huidige ploeggenoot Juan David Cabal los willen weken uit Verona. Beide deals zouden echter los van elkaar staan. Daarnaast wordt de club uit Rome ook gelinkt aan Feyenoorder Calvin Stengs, voor wie Lazio zo'n twaalf miljoen euro over zou hebben. De laatste berichten over een mogelijke overstap van Stengs naar Italië dateren echter alweer van bijna twee weken geleden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.