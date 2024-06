Ronald Koeman doet opvallende uitspraak over blessure van Robert Lewandowski

Ronald Koeman heeft zijn bedenkingen of inderdaad zal ontbreken bij Polen in het eerste duel van Oranje op het EK. De spits raakte maandagavond geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Turkije.

Dinsdagmiddag bracht de Poolse voetbalbond het nieuws naar buiten dat Lewandowski niet mee zal doen in de EK-wedstrijd tegen Nederland. Toch rekent Koeman zich nog niet rijk, zo geeft hij aan op de persconferentie van woensdag. “Ik weet het niet, we zien het zondag of hij wel of niet speelt”, laat hij weten.

Artikel gaat verder onder video

Later in de persconferentie komt hij hier weer op terug. “Ik twijfel altijd over of Lewandowski meedoet”, vertelt Koeman. “We hebben het over een fantastische spits. Zijn cijfers zeggen voldoende. Polen won twee oefenduels. Winnen zorgt voor vertrouwen. We verwachten een sterk Polen.”

“Ik denk niet dat mijn taak makkelijker wordt als Robert Lewandowski niet meedoet tegen ons. Misschien voor de spelers. Maar hij is een geweldige spits. Hij heeft 150 interlands voor Polen gespeeld, geloof ik. Dat zegt genoeg hoe belangrijk Lewandowski voor Polen is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.