UEFA maakt scheidsrechter voor eerste EK-wedstrijd Oranje bekend

De Portugese scheidsrechter Artur Soares Dias heeft komende zondag de leiding over het eerste duel van het Nederlands elftal. In het Volksparkstadion in Hamburg neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het om 15.00 uur op tegen Polen. De 44-jarige Portugees floot driemaal eerder een wedstrijd van het Nederlands elftal.

In 2019 floot Soares Dias voor het laatst een duel van het Nederlands elftal. Ook toen was het Volksparkstadion in Hamburg het strijdtoneel. Oranje won destijds met 2-4 van Duitsland in een EK-kwalificatieduel. Daarvoor was de Portugees de leidsman bij twee oefenwedstrijden van het Nederlands elftal: tegen Ierland in 2016 en tegen België in 2018. Beide duels eindigden in een 1-1 gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Soares Dias had afgelopen maand ook de leiding over zijn allereerste Europese finale. De Portugees was de scheidsrechter bij de Conference League-finale tussen Olympiakos en Fiorentina, die met 1-0 door de Grieken werd gewonnen. In totaal heeft de UEFA achttien scheidsrechters geselecteerd voor het Europees kampioenschap, waaronder de 41-jarige Danny Makkelie.

