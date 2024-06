Driessen doet zeer gedurfde uitspraak over Oranje: ‘Dit is iets wat niet te overtreffen valt’

Volgens Valentijn Driessen moet het Nederlands elftal héél blij zijn met de uitkomst van de groepsfase op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De formatie van coach Ronald Koeman eindigde in groep D weliswaar op de derde plaats en leek rekening te moeten houden met een loodzware tegenstander in de achtste finales, maar staat in plaats van Engeland tegenover Roemenië. Driessen is van mening dat er geen beter scenario denkbaar was voor Oranje.

Koeman en zijn manschappen kregen dinsdagavond in Berlijn een zware klap te verwerken. Bij een overwinning op Oostenrijk hadden ze uitstekende zaken gedaan met het oog op de achtste finales, maar door de 2-3 nederlaag stevenden ze af op een pittige uitdaging in de achtste finales. Engeland dreigde de volgende tegenstander te worden van het Nederlands elftal, maar na een krankzinnig slot van de groepsfase wordt het toch Roemenië. “Koeman zei gisteren (dinsdag, red.): we zijn niet knock-out, we staan nog. Nou, we staan al bijna met één been in de finale nu”, zegt Driessen op de site van De Telegraaf.

Volgens de verslaggever had het Nederlands elftal het niet slechter kunnen treffen in de knock-outfase. Bij winst op Roemenië wacht in de kwartfinale een treffen met de winnaar van de achtste finale tussen Oostenrijk en Turkije en bij een eventuele halve finale is Italië of Zwitserland óf Engeland of Slowakije de tegenstander. “Dit is iets wat niet te overtreffen valt. Je wordt derde na een schandalige vertoning tegen Oostenrijk, maar je hebt eigenlijk de best uitgangspositie om de finale te behalen die denkbaar is op dit EK”, aldus Driessen. “Natuurlijk ook omdat België z’n plicht niet doet, die hebben nu ook gelijk de zwaarste tegenstander in de volgende ronde tegen Frankrijk.”

Driessen zag dat de woensdag zodoende een mooi einde in petto had voor Oranje. Daags na de grote teleurstelling tegen Oostenrijk speelden de reserves een oefenwedstrijd tegen het op het vierde niveau van Duitsland spelende TSV Havelse. De dag stond verder in het teken van familie. “Ik hoorde net gejuich en ik denk dat het uit het Ritz-Carlton kwam”, zegt Driessen over het hotel waar het Nederlands elftal dit EK verblijft. “Een beter einde van een familiedag is nauwelijks denkbaar.” Presentator Pim Sedee zegt vervolgens dat de spelers en hun families het ook gewoon heel gezellig gehad kunnen hebben, maar Driessen weet zeker dat de uitkomst van de groepsfase er de reden van is. “Normaal gesproken moeten ze allemaal het hotel verlaten om 20.00 uur”, zo klinkt het.

