Driessen gelooft in Oranje: ‘Dat biedt perspectief om écht ver te komen’

Valentijn Driessen denkt dat Oranje ver kan komen dit EK. Voorwaarde daarvoor is wel dat de mannen van Ronald Koeman op de eerste plek in de poule eindigen. Volgens de journalist worden de beste landen op die manier namelijk ontlopen.

“Het Nederlands elftal moet er alles aan doen om eerste te worden in de poule”, geeft Driessen aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dan kom je in de onderste helft van het speelschema uit. Dat is een speelschema dat mogelijkheden biedt. Geen Duitsland, geen Spanje, geen Portugal, geen Frankrijk omdat je die zelf in de groep hebt. Dus wat houd je dan over? Italië, Engeland en de Belgen. Dat biedt echt wel perspectief om écht ver te komen.”

Volgens Driessen is dat best mogelijk, want Koeman heeft dit toernooi al vaker het geluk aan zijn zijde gehad. “Hij heeft natuurlijk wel vaak een gouden pik gehad in allerlei opzichten. Welke bondscoach maakt het nu mee dat bij de tegenstander twee keer de beste spits niet meedoet? Tegen Polen Lewandowski en tegen Frankrijk Mbappé. Dat is natuurlijk een enorme doorslag geweest in die wedstrijd tegen Frankrijk.”

“Dus, zorg ervoor dat je eerste wordt”, luidt het advies van de chef voetbal van de krant. “Het enige wat je moet doen is met een doelpunt meer verschil winnen van Oostenrijk dan Frankrijk doet tegen Polen.” Mike Verweij voegt daaraan toe dat exact dezelfde uitslag ook voldoende is, aangezien Nederland een doelpunt meer heeft gescoord dan Frankrijk.

