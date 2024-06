Driessen hoopt dat Koeman experimenteert tegen Oostenrijk: ‘Dan is er ook geen man overboord’

De meningen over de basisplaats van tegen Oostenrijk zijn verdeeld. Ook Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn het wat dat betreft niet met elkaar eens. Waar Verweij graag ziet dat Ronald Koeman de spits het vertrouwen blijft geven, ziet Driessen liever iemand anders in de punt van de aanval.

“Ik maak me er niet heel populair mee, denk ik, maar ik denk wel dat het heel logisch is dat Koeman hem opstelt”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dus ik ben wel pro-Depay, ja.” Driessen geeft vervolgens aan dat hij niet voor Depay zou kiezen. “Ik zou Joshua Zirkzee op het wedstrijdformulier zetten. Niet om Depay af te schrijven, maar om te kijken hoe die het doet in een wedstrijd. Je moet weliswaar winnen, maar als je verliest, is er ook geen man overboord.” Of Zirkzee überhaupt met Oranje meereist naar Berlijn, is niet duidelijk. De spits ontbreekt maandag op de training met ziekte.

Vervolgens haalt Driessen de argumenten van Wim Kieft aan om wel voor Depay te gaan. Die zei namelijk dat Zirkzee en Brian Brobbey door recente blessures geen opties zijn, terwijl hij Wout Weghorst geen eerste spits van Oranje vindt. Als vervolgens wordt aangegeven dat ook Depay op het einde van het seizoen veel blessures heeft gehad, gaat Driessen daar tegenin. “Maar hij was de laatste wedstrijden gewoon fit. Hij heeft nu alle wedstrijden wel gespeeld. Geen enkele negentig minuten, maar wel meer dan voldoende minuten gemaakt.”

Ondanks dat hij fit is, zou Driessen toch niet voor Depay kiezen in de spits. “Zirkzee heeft een veel beter seizoen gehad, die is vierde geworden in Italië, of zelfs derde (vijfde, red.)”, geeft hij aan. “Dat wil wel wat zeggen, dan heb je inderdaad een geweldig seizoen gedraaid en zijn betekenis is groot geweest in dat successeizoen.” Volgens Verweij is ook Brobbey gewoon fit genoeg om minuten te kunnen maken: “Als je hem nu ziet trainen, denk ik dat hij ook gewoon wedstrijden kan spelen. Maar ik denk dat Koeman gewoon met Depay gaat starten, maar daarna gaat kijken hoe Brobbey en Zirkzee het doen.”

Wanneer Driessen vervolgens de suggestie krijgt dat hij dus tegen Depay is, ontkent hij dat. “Ik ben niet tegen Depay, ik ben voor Zirkzee. Dat is wel iets anders, anders krijg ik dat stempel weer. Als je Depay in de zestien aanspeelt, dan is hij onvoorspelbaar. Daar kwam die afgekeurde goal (tegen Frankrijk, red.) uit. Dan is hij levensgevaarlijk. Maar hij komt daar bijna niet, want hij komt altijd maar in de bal. Als je in de bal komt, ga je in feite de zestien uit. Daar is hij gewoon niet gevaarlijk”, besluit hij.

