Van Bronckhorst kaapt keeperstrainer bij SC Heerenveen weg voor avontuur bij Besiktas

Keeperstrainer Ruud Hesp gaat de staf van Giovanni van Bronckhorst versterken in Turkije bij Besiktas. De 58-jarige keeperstrainer keepte onder andere voor het Nederlands elftal en FC Barcelona. In totaal was Hesp drie seizoenen actief als trainer bij de Friese club. Komend seizoen gaat hij zijn geluk beproeven in Turkije.

Algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan, vertelt over de vertrekwensen van Hesp. “Ruud heeft bij ons aangegeven de stap naar Besiktas te willen maken. We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar we gunnen hem deze prachtige uitdaging. We wensen Ruud heel veel succes in Turkije”, aldus De Haan. Twee weken geleden werd Van Bronckhorst gepresenteerd als hoofdtrainer van Besiktas.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen eindigde Besiktas als zesde in Turkije, maar won het wel de beker. Van Bronckhorst mag dus alsnog Europees voetbal spelen met het team. In de laatste voorronde van de Europa League stroomt Besiktas in.

