Vitesse heeft miljoenen nodig en presenteert aandelenplan bij regionale ondernemers

Vitesse is een nieuw aandelenplan begonnen. Daarmee hopen de Arnhemmers een bedrag van vijf miljoen euro op te halen. Dat is het resterende bedrag dat nodig is om de WHOA-procedure te kunnen beginnen, waarmee de club schuldenvrij bij investeerders kan worden aangeboden.

Met het plan wil Vitesse door middel van het oprichten van een stichting twintig procent van de aandelen beschikbaar stellen voor regionale partijen, zo meldt De Telegraaf. Daarmee hopen de Arnhemmers een bedrag van zo’n vijf miljoen euro op te halen bij bedrijven in de regio, wat voor financiële stabiliteit moet zorgen.

Sinds vorige week is het voor investeerders uit de buurt van Arnhem mogelijk om certificaten aan te vragen via de stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem. Momenteel hebben zich al verschillende investeerders gemeld bij Vitesse, waarmee al een bedrag van meer dan één miljoen euro is opgehaald.

Vitesse is positief gestemd over het behalen van het bedrag van vijf miljoen euro. Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes ziet deze stap als de enige mogelijkheid. “Het voortbestaan van de club is hetgeen dat telt in deze tijd. De opbrengsten vanuit de verkoop van certificaten van aandelen zijn hiervoor broodnodig.” Vitesse kreeg eind mei opnieuw uitstel van de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemmers hebben nu tot 17 juni om aan de licentie-eisen te voldoen.

