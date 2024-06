'Vitesse staat op omvallen door onvoorzien hoge extra kostenpost'

Het noodlijdende Vitesse staat volgens clubwatcher Lex Lammers van dagblad De Gelderlander 'op omvallen' door de 'onvoorzien hoge kosten' die het crisismanagement dat de afgelopen tijd gevoerd is met zich meebrengen. De Arnhemse club is inmiddels een klein fortuin euro kwijt aan bestuurders en advocaten.

Vitesse is momenteel druk doende een herstructurering door te voeren in een ultieme poging de proflicentie voor volgend seizoen veilig te stellen. "Er gaan bakken met geld uit in Arnhem voor al het crisismanagement. De kosten aan bestuurders en advocaten bedragen al 700.000 euro", leest het.

Omdat Vitesse er niet in slaagde voor de deadline, die afgelopen maandag verstreek, een nieuwe eigenaar te vinden óf een partij die garant kon staan voor het begrotingstekort, werd een niet-dekkende begroting ingediend bij de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB. De extra kosten voor het crisismanagement brengen de club in nóg lastiger vaarwater: "De nood is nu hoog, omdat ‘een vangnet’ ontbreekt", doelt Lammers op de Russische investeerders en later de Amerikaan Coley Parry die het begrotingstekort de afgelopen jaren steevast bijpasten. Bovendien kampt Vitesse met tegenvallende inkomsten uit de verkoop van seizoenskaarten: de club heeft er tot op heden pas 2500 verkocht. "Supporters wachten af, omdat de proflicentie niet zeker is", weet Lammers.

Parry wekt ergernis

Op hele korte termijn is er nog voldoende in kas om de huisvestingskosten plus de salarissen voor de maanden juni en juli te betalen. Er moet echter heel snel een oplossing worden gevonden, anders dreigt de club alsnog te verdwijnen uit het betaald voetbal. Ondertussen verweet Parry, bij wie Vitesse een schuld van liefst 14,3 miljoen euro heeft uitstaan, de huidige beleidsbepalers dat de ingediende begroting een 'enorme fout' zouden zijn. Dat heeft bij Vitesse tot ergernis geleid, weet Lammers. "Onder leiding van de Amerikaan hanteerde de club, met oude bestuurders, juist exact dezelfde werkwijze, zo is het verweer. En juist daardoor kampt Vitesse nu met een miljoenenschuld, uitgerekend aan Parry."