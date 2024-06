Weergaloos moment van Josip Sutalo: 'Hier bestaan in Nederland misverstanden over'

Een uitstekend moment van in de EK-wedstrijd tussen Kroatië en Albanië. Met een scherpe tackle op de bal voorkwam de verdediger van Ajax dat Nedim Bajrami kon afstormen op het doel van Kroatië.

In de twintigste minuut werd Bajrami met een dieptepass weggestuurd door Kristjan Asllani. In de sprint werd Bajrami echter achterhaald door Sutalo, die het gevaar in de kiem smoorde met een uitstekende tackle op de bal.

Commentator Ragnar Niemeijer van de NOS was enthousiast. “Een geweldige tackle op de bal van Sutalo. Hij kan dus echt wel wat. Daar bestaan in Nederland weleens misverstanden over, maar bondscoach Zlatko Dalic heeft veel vertrouwen in hem”, zei hij.

Sutalo was eerder in de wedstrijd nog ongelukkig. In de tiende minuut van de wedstrijd stuurde Qazim Laci een lange bal richting het strafschopgebied, waarna Sutalo de bal volledig verkeerd raakte. In een poging de bal weg te werken schoot hij de bal ver omhoog, waarna Albanië weer in balbezit kwam. Dat balbezit leidde twintig seconden later tot de 0-1 van Laci.

