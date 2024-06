Wilfred Genee wordt op pijnlijke wijze aangepakt: 'Sorry, je zoekt nu bullshitargumenten!'

Journalist Rob Goossens heeft uitgehaald naar presentator Wilfred Genee van het programma Vandaag Inside. Goossens is totaal niet te spreken over het nieuwste programma de Vandaag Inside Oranje Quiz van Genee, dat hij samen met scheidsrechter Bas Nijhuis maakt.

Columniste Angela de Jong en mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp waren eerder al kritisch op de Vandaag Inside Oranje Quiz, maar nu doet ook Goossens een duit in het zakje. De journalist, die regelmatig verschijnt in het programma RTL Boulevard, gaat in de podcast De Communicado's in op het geflopte programma van Genee: "Wat ik schadelijker voor ze vindt dan dat het programma zelf zo geflopt is, dat is dat ze dan vervolgens het niet eerlijk durven te analyseren", begint Goossens in de podcast.

Genee zet het programma volgens de journalist weg als 'satirisch': Dan denk ik van: ja, sorry, maar nu ben je echt bullshitargumenten erbij aan het zoeken", legt de 33-jarige journalist uit. Hij had het veel beter gevonden dat Genee zelf had toegegeven dat het programma niet goed genoeg was: “Door de discussie in het wél succesvolle programma, zie je dat ze de scherpte missen om op zichzelf te reflecteren. Het laat ook zien dat die drie mannen echt gewoon vast zitten in dat succeskooitje dat ze met z’n drieën gebouwd hebben", stelt Goossens

De mediaverslaggever is vervolgens hard voor wat Genee presteert op televisie: "Ze hebben Vandaag Inside, maar Wilfred is het nog steeds niet gelukt om buiten de VI-studio iets neer te zetten met succes. Veronica Offside is het laatste grote project wat dat betreft, dat je denkt: hoe kan dat mislukken?”

