Van Hanegem snapt beslissing niet: ‘Als we tegen Slovenië of Albanië hadden gespeeld…’

Willem van Hanegem denkt dat de UEFA een voorkeur heeft voor bepaalde landen, waaronder Frankrijk. Volgens de oud-voetballer zou de afgekeurde goal van wel hebben geteld als Oranje tegen een andere ploeg had gespeeld.

“Als je kijkt naar het resultaat, dan heeft Oranje het goed gedaan tegen de Fransen”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Met dat punt is de knock-outfase wel bereikt. Het hadden er ook drie kunnen zijn als ze die goal van Xavi Simons hadden goedgekeurd. Je kunt het niet bewijzen, maar als we tegen Slovenië of Albanië hadden gespeeld hadden ze hem geteld.”

Artikel gaat verder onder video

De Kromme zag verder dat Memphis Depay het moeilijk had tegen Frankrijk en weet waar dat aan ligt. “Ik denk toch dat hij aan de linkerkant meer waarde heeft voor de ploeg dan in de punt van de aanval. Vooropgesteld dat het niet eenvoudig was om tegen die Franse verdedigers op te boksen, zie je dat Memphis snel ongeduldig wordt. Dan gaat hij op zoek naar de bal en vaak week hij uit naar links waar je juist Gakpo de ruimte moet geven en weg moet blijven. Die is in de één tegen één zo gevaarlijk.”

Ook Georginio Wijnaldum krijgt veel kritiek op zijn spel op het EK, iets wat volgens Van Hanegem niet geheel terecht is. “Hij verdiende een paar vrije trappen, deed het slim. Dat niet iedereen dat meer wil zien, dat moet dan maar. Hij speelt in Saoedi-Arabië en dan heb je het bij veel mensen opeens afgedaan. De Roemeen Nicolae Stanciu speelde geweldig, bij N’Golo Kanté struikelen ze in studio’s over elkaar om te zeggen hoe goed hij weer is. Aymeric Laporte speelt gewoon bij Spanje, de beste ploeg tot op heden. Over Cristiano Ronaldo hoef ik helemaal niets te zeggen. Allemaal spelers uit de competitie in Saoedi-Arabië. Alleen bij Wijnaldum oordelen we opeens dat daar spelen en op een EK uitkomen niet meer kan”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.