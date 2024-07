Ajax-flop Mikautadze heeft transfer te pakken en keert terug bij oude liefde

heeft zijn transfer naar Olympique Lyonnais te pakken, zo maken de Fransen bekend via de officiële kanalen. Na een beroerd half jaar bij Ajax keerde hij op huurbasis terug bij het gedegradeerde FC Metz, dat de koopoptie op hem lichtte. Inmiddels heeft de Georgiër die club alweer verlaten.

Ajax haalde Mikautadze in de zomer van 2023 naar Amsterdam nadat hij een van de hoofdverantwoordelijken was voor de promotie van FC Metz naar Ligue 1. In de Johan Cruijff ArenA kwam de aanvaller totaal niet uit de verf, waardoor Ajax besloot hem na een half jaar terug te verhuren aan Metz, met optie tot koop.

Ondanks de degradatie van de Fransen wist Mikautadze afgelopen half jaar een goede indruk te maken in Ligue 1. Daardoor besloot Metz zijn optie te lichten, om hem direct met winst door te verkopen. Lang leek het erop dat de Georgiër komend seizoen voor AS Monaco zou spelen, maar uiteindelijk wist Olympique Lyon de transfer te kapen.

Mikautadze speelde tussen 2008 en 2015 al in de jeugdopleiding van Lyon, dat een bedrag van zo’n 18,5 miljoen euro voor de spits neerlegde. In Lyon tekent de Georgiër een contract voor vier seizoenen, tot medio 2028.

