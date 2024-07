‘Ajax heeft een prima selectie om vierde of vijfde mee te worden’

De selectie van Ajax zal nog enkele kwaliteitsinjecties moeten krijgen alvorens de Amsterdammers weer mee kunnen doen om de bovenste plekken, zo geeft Arno Vermeulen aan in Voetbalpraat op ESPN. De journalist denkt dat Ajax het met de huidige selectie niet veel beter kan doen dan plek vier of vijf.

“Dit is een prima selectie om vierde of vijfde mee te worden”, steekt Vermeulen van wal in Voetbalpraat. “Hij (Francesco Farioli, red.) kan springen wat hij wil, maar hij zal ook wat kwaliteit erbij moeten hebben.” Ajax is deze zomer tot dusver niet heel actief op de transfermarkt. Alleen Bertrand Traoré kwam transfervrij over van Villarreal.

Vermeulen denkt wel dat Farioli veranderingen met zich mee zal brengen ten opzichte van vorig seizoen. “Ze zullen conditioneel natuurlijk beter zijn dan afgelopen jaar”, voorspelt de journalist. “Dat was natuurlijk een rommeljaar. Daar hebben ze dingen laten liggen. Spelers waren aan het einde van het seizoen bijna nog niet in staat negentig minuten te spelen. Ik verwacht dat de nieuwe trainer zal zorgen dat ze fitter zijn.”

“Dat gaat helpen, zeker als je een plan hebt waarin fitheid belangrijk is”, gaat hij verder. “Maar het gaat ook om kwaliteit. Als je een tijdje geleden tegen een Ajax-fan had gezegd dat ze zouden spelen met Godts, Fitz-Jim, Janse en Baas, schrokken ze zich een hoedje en denken ze: ‘Wat gaan we dit jaar nou weer doen?’ Het is wel reëel, want dat is het elftal dat er nu staat”, besluit de commentator.

