Ajax-supporters opgelet: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in Europa

De UEFA heeft maandag een voorloting verricht, waardoor er steeds meer duidelijkheid komt over het traject dat Ajax gaat doorlopen in Europa. De Amsterdammers treffen eerst het Servische FK Vojvodina, waarna een volgende wedstrijd in de voorronde van de Europa League of Conference League gaat volgen. Dit zijn de tegenstanders die de Amsterdammers kunnen treffen.

Ajax begint donderdag in de eigen Johan Cruijff ArenA in de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers moeten zien af te rekenen met FK Vojvodina. Als dat lukt, wachten er nog twee voorrondes om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Als de Amsterdammers afrekenen met de Servische tegenstander treft het een van de volgende tegenstanders: Cercle Brugge (België) - Kilmarnock (Schotland), FC Lugano (Zwitserland) - Fenerbahçe (Turkije), Trabzonspor (Turkije) - MFK Ruzomberok (Slowakije) en Panathinaikos (Griekenland) - Botev Plovdiv (Bulgarije).

Artikel gaat verder onder video

Daarbij moet worden opgemerkt dat Ajax de verliezer van het duel tussen FC Lugano en Fenerbahçe treft, aangezien dit om een duel in de voorronde van de Champions League gaat. Mocht Ajax het niet redden tegen FK Vojvodina, dan wachten er heel ander soort tegenstanders voor de Amsterdammers in de voorronde van de Europa League: NK Maribor (Slovenië) CFR Cluj (Roemenië), FC Neman Grodno (Belarus), Pafos (Cyprus), Dnipro-1 (Oekraïne), Puskás Akadémia (Hongarije), AEK Athene (Griekenland), Inter Club d'Escaldes (Andorra) FK Zalgiris (Litouwen) of Universitatea Craiova (Roemenië), zo blijkt uit de voorloting van de UEFA.

Maandagmiddag zal er meer duidelijkheid zijn voor Ajax, dat zich na het tweeluik tegen Vojvodina kan voorbereiden op de volgende Europese opponent.