Farioli geeft toe: 'Het is pijnlijk, maar hier word ik voor betaald'

Francesco Farioli heeft zijn besluit toegelicht om Silvano Vos, Owen Wijndal, Borna Sosa en Benjamin Tahirovic uit de selectie van Ajax te zetten. Het viertal hoeft deze week niet mee te trainen met het eerste elftal en sluit aan bij Jong Ajax.

Op de persconferentie, daags voor het weerzien met FK Vojvodina in de tweede Europa League-voorronde, wordt Farioli gevraagd naar het besluit. “De laatste weken werd het team met de dag groter en groter. Dit zijn moeilijke beslissingen, want de spelers hebben alles gegeven in de afgelopen periode. Maar je moet zo'n besluit nemen, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik moet een limiet stellen”, legt hij uit.

Farioli benadrukt dat de spelers nog onder contract staan bij Ajax en wil niet spreken van een permanent besluit. “Dit besluit is genomen voor de komende dagen en daarna bekijken we de situatie opnieuw. Ik heb met elke speler een individueel gesprek gehad om mijn beweegredenen uit te leggen, dat hebben ze geaccepteerd. Mijn volledige focus ligt nu op de spelers die zijn meegegaan naar Servië en de wedstrijd die we hier gaan spelen.”

De nieuwe trainer van Ajax vindt het belangrijk dat er niet te veel spelers op het trainingsveld staan. Mede daardoor nam hij het besluit om de vier spelers de wacht aan te zeggen. “Idealiter bestaat een selectie uit 22 spelers, plus de keeper. Dat is het aantal spelers dat we nodig hebben voor de training. Soms kun je er extra spelers bij halen, maar op de lange termijn is het niet wenselijk dat de selectie groter is. We willen de beste voorwaarden creëren voor de spelers. Dan worden soms harde, pijnlijke besluiten genomen. Ze zijn pijnlijk voor de spelers maar ook voor mij.”

“Het is nooit makkelijk om een speler in je kantoor te roepen en uit te leggen dat hij vanaf morgen geen deel meer uitmaakt van de selectie”, erkent de Italiaan. “Dat sla ik liever over, maar wij worden betaald om dit soort besluiten te nemen. Daarnaast: wat vandaag pijnlijk is, kan morgen andere deuren openen. We hebben het een maand voor de sluiting van de transfermarkt medegedeeld, zodat ze tijd hebben om op zoek te gaan naar een oplossing. Het zijn spelers met kwaliteiten. Als ze na de transferperiode nog bij ons onder contract staan, dan ga ik dat op de beste manier managen.”

