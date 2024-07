'Ajax wil doorpakken en na Traoré ook 55-voudig international naar Amsterdam halen'

Ajax is na de komst van Bertrand Traoré zeker nog niet uitgewinkeld en zou in de persoon van nóg een vleugelspeler op het oog hebben. De 27-jarige speler van Fulham kan zowel op de rechter- als de linkerflank uit de voeten en mag zich volgens het Britse Sky Sports verheugen in de belangstelling van de Amsterdammers.

Wilson kwam afgelopen seizoen vrijwel wekelijks in actie in de Premier League, maar moest het bij Fulham veelal met invalbeurten doen. In alle competities kwam de buitenspeler desondanks 43 keer binnen de lijnen. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en negen assists. Bovendien is Wilson 55-voudig international van Wales, waarmee hij in de play-offs om deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland sneuvelde tegen Polen, dat daardoor groepsgenoot van het Nederlands elftal werd.

Artikel gaat verder onder video

Op jonge leeftijd werd Wilson al gescout door Liverpool. De Welshman doorliep er de gehele jeugdopleiding, maar wist bij The Reds nooit door te breken. De buitenspeler bleef steken op twee (beker-)wedstrijden in de hoofdmacht van trainer Jürgen Klopp en werd door de jaren heen veelvuldig verhuurd. Zo droeg hij het shirt van clubs als Crewe Alexandra, Hull City, Derby County, Bournemouth en Cardiff City, alvorens in de zomer van 2021 definitief te vertrekken. Fulham telde destijds veertien miljoen euro voor hem neer.

Mocht Ajax door willen pakken, dan moet er een transfersom op tafel komen. Wilson ligt bij Fulham namelijk nog vast tot medio 2026.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-'miskoop' laat zich positief zien onder nieuwe trainer Farioli

"Zou het dan toch? Krijgt hij hem aan de praat?", vraagt Mikos Gouka zich af over een speler van Ajax.