‘Atlético Madrid identificeert alternatief voor Hancko, maar blijft geïnteresseerd in Feyenoorder’

Atlético Madrid onderzoekt de mogelijkheden om naar de club te halen. Mocht de kersverse Europees kampioen daadwerkelijk naar de Spaanse hoofdstad komen, kan dat slecht nieuws betekenen voor .

Atlético maakt al langer jacht op Feyenoord-verdediger Hancko, maar weet vooralsnog niet aan de vraagprijs van de Rotterdammers te voldoen. De Madrilenen zouden een bedrag van 25 miljoen euro voor hem overhebben, terwijl de bekerwinnaar minstens 35 miljoen euro voor hem verlangt. Inmiddels heeft Diego Simeone besloten ook de andere opties te bekijken, waarbij hij is uitgekomen bij Laporte, zo vertelt Matteo Moretto van Relevo in een stream op Twitch.

Artikel gaat verder onder video

Laporte stond tussen 2018 en 2023 onder contract bij Manchester City, maar maakte in de zomer van vorig jaar de overstap naar het Saoedische Al-Nassr. Daar kwam hij 39 duels in actie, waarin hij vier keer scoorde en een assist gaf. Op het afgelopen EK, waar hij zich met Spanje tot kampioen kroonde, liet de centrale verdediger een goede indruk achter, waarmee hij de clubleiding van Atlético Madrid heeft overtuigd van zijn kunnen.

De interesse in de Spaanse verdediger betekent niet dat Atlético Madrid de interesse in Hancko laat varen. De nummer vier van het afgelopen seizoen in Spanje zal namelijk voor beide spelers proberen ze naar Madrid te halen, maar uiteindelijk zal slechts één van hen de overstap kunnen maken. Gezien de moeizame onderhandelingen tussen Feyenoord en Atlético Madrid is de kans dus aanwezig dat de Slowaak voorlopig in De Kuip blijft.

Creo que el tweet está bastante claro y deberías de leer mejor, pero bueno, lo aclaro.



Matte ha dicho que el Atleti está interesado en LOS DOS (Que es lo que pongo), pero evidentemente solo vendrá uno. https://t.co/s8VADnNwXe — Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) July 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.