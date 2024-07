‘Atlético Madrid komt er niet uit met Feyenoord en overweegt strijd voor Hancko te staken’

Atlético Madrid denkt erover na om de jacht op op te geven, zo melden transferexperts Fabrizio Romano en Matteo Moretto. De Madrilenen komen er nog altijd niet uit met Feyenoord en bekijken inmiddels alternatieven.

Volgens Romano viel het begin van de onderhandelingen al niet goed bij Feyenoord. “Van wat ik ervan hoor, is dat Feyenoord het niet leuk vindt hoe de onderhandelingen zijn begonnen”, vertelt Romano in een livestream. De Madrilenen meldden zich met een bedrag van twintig miljoen euro in Rotterdam, maar Feyenoord zou minstens 35 miljoen euro voor de verdediger verlangen.

Moretto haakt daar vervolgens op in. “Dat klopt inderdaad. Die jongen wil graag naar Atlético of hij ziet Atlético als een belangrijke stap in zijn carrière. Atlético wil hem graag hebben, maar het probleem is dat Feyenoord 35 tot 40 miljoen euro voor hem wil. Ze begonnen met twintig miljoen en zijn toen iets omhooggegaan. Mijn informatie is dat er nog steeds veel afstand zit tussen de clubs.”

“Het wordt steeds ingewikkelder voor Atlético en op dit moment overwegen ze andere opties”, geeft hij aan. Eerder deze week kwam al naar buiten dat de Madrilenen naast Hancko ook naar EK-winnaar Aymeric Laporte kijken. Mogelijk geldt hij als defensieve versterking als de nummer vier van afgelopen seizoen in Spanje de komst van de Slowaak uit het hoofd zet.

