AZ-middenvelder stelt Van Persie teleur en verkiest Engeland boven Heerenveen

Goudmijn zal vanaf komend seizoen voor Derby County in de Championship spelen. De middenvelder verlaat AZ en tekent tot medio 2028 bij de Engelsen. De 22-jarige speler had nog een contract tot medio 2026 in Alkmaar, dat een bedrag van 820.000 euro voor hem ontvangt.

De afgelopen seizoenen heeft Goudmijn het vooral met verhuurperiodes moeten doen. Zo speelde hij één seizoen op huurbasis bij Sparta, om daarna twee jaar voor stadsgenoot Excelsior te spelen. Uiteindelijk kwam de middenvelder voor de Alkmaarders, bij wie hij de jeugdopleiding heeft doorlopen, slechts twintig keer in actie, waarvan driemaal als basisspeler.

Naast Derby County had Goudmijn ook voor een nieuw Nederlands avontuur kunnen kiezen. Zo sprak hij vorige maand op Ibiza met nieuwe Heerenveen-trainer Van Persie, maar tot een overstap naar Friesland is het niet gekomen. Hij stond ook in de belangstelling van FC Groningen en Go Ahead Eagles, maar heeft voor de stap naar Engeland gekozen.

