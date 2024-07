Barcelona bevestigt: De Jong nog altijd niet fit, mist groot deel van voorbereiding

reist niet mee met FC Barcelona naar de Verenigde Staten, zo maakt de club zondagmiddag bekend. Daarmee moet de middenvelder een streep zetten door het grootste deel van de voorbereiding.

Eerder deze week meldde het Spaanse AS al dat De Jong niet mee zou gaan met het trainingskamp van Barcelona in de Verenigde Staten. De middenvelder raakte tijdens het duel met Real Madrid in april geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij sindsdien aan de kant staat. In eerste instantie had de international hoop het Europees kampioenschap te halen, maar daar moest een streep doorheen. Inmiddels is duidelijk dat hij ook het grootste deel van de voorbereiding zal missen.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona maakte zondagmiddag de selectie bekend die afreist naar de Verenigde Staten. De Jong is een van de afwezigen. In het Noord-Amerikaanse land nemen de Catalanen het in oefenduels op tegen Manchester City, Real Madrid en AC Milan. Vijf dagen voor de eerste competitiewedstrijd tegen Valencia op 17 augustus speelt Barça nog een oefenduel met AS Monaco. Het is afwachten of De Jong tegen die tijd wel fit genoeg is om te spelen.

Naast De Jong is er nog een viertal andere spelers dat niet meereist naar de Verenigde Staten. Ansu Fati, Pedri, Gavi en Ronald Araujo blijven net als de Nederlander achter in Spanje.

𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/ZQrc3YB9JS — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2024

