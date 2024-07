BBC diep onder de indruk: 'Hij domineert Roemenië - Nederland zoals Toni Kroos zou doen'

De analisten van de BBC zijn lyrisch over het Nederlands elftal na de zege op Roemenië. De ploeg van Ronald Koeman boekte een 0-3 overwinning en is volgens de analisten meer dan verdiend door naar de kwartfinale.

Alan Shearer spreekt van ‘verreweg de beste wedstrijd’ tot dusver van Nederland op het EK. “Tot nu toe stelden ze een beetje teleur, maar vandaag waren ze fantastisch. Zelfs toen ze onder druk stonden in het eerste kwartier. Nederland domineerde op het middenveld. Als ze wat scherper waren, hadden ze zes of zeven keer kunnen scoren”, vindt de voormalig topspits.

Alex Scott zag een ‘vonk’ en een ‘andere energie’ bij Nederland. “Achterin was Aké erg goed. Het middenveld was gebalanceerd en voorin was er meer energie en dynamiek. Je zag dat ze iets wilden forceren.” Volgens oud-voetballer Ashley Williams was de sterke start van Roemenië waarschijnlijk een wake-upcall voor Nederland. “Daarna dicteerden ze het spel, zeker op het middenveld. Tijjani Reijnders was waanzinnig vandaag, die was overal bij betrokken. Schouten ook.”

“Ze verdedigden ook goed. Nederland zag er vandaag echt veel beter uit. Ronald Koeman zal veel gelukkiger zijn dan na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Zijn wissels pakten goed uit, zoals Malen. Ik geniet ook echt van hun fans. Die laten zich echt zien op het EK”, aldus voormalig Welsh international Williams, die daarna nog verder uitweidt over het goede spel van Reijnders.

“Gakpo was uitstekend, die deed het ook heel goed bij de tweede goal. Maar Reijnders was vandaag dé man voor mij. Hij controleerde de wedstrijd in de stijl van Toni Kroos. Hij versnelt het wanneer hij dat wil; hij vertraagt het wanneer hij dat wil. Dat is enorm goed voor je team”, luidt het grote compliment van Williams.

