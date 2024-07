Belgische analisten ontvangen directe vraag: 'Is Ronald Koeman een lafaard?'

Gareth Southgate is een laffe trainer, terwijl Ronald Koeman niet laf, maar soms wat koppig is. Dat wordt gesteld op de Belgische televisie. In een uitzending van het programma Dat is Fussball op Sporza wordt het optreden van Oranje tegen Turkije en de rol van Koeman besproken. Een laffe trainer is Koeman niet, zo klinkt het.

"Is Ronald Koeman een laffe trainer?", wordt gevraagd door de presentatrice in het programma Dat is Fussball als het Nederlands elftal wordt besproken. Tafelgast Alexandre Mestag reageert dat Koeman in ieder geval niet aan Southgate kan tippen: "Minder laf, maar hij is wel koppig. Hij werkt met minder kwaliteit dan Southgate bijvoorbeeld, dus ik zou niet zeggen dat hij (Koeman, red.) een lafaard is. Wel is hij soms koppig in het vasthouden aan zijn ideeën, maar ik vind wel dat hij hard wordt aangepakt in Nederland", stelt Mestag, die vindt dat Koeman het prima doet met Oranje.

Artikel gaat verder onder video

De vraag of Koeman een lafaard is, ontving Mestag omdat hij Southgate eerder in de uitzending een lafaard noemde. De bondscoach van Engeland maakt weinig indruk op de Belgische analist: "Als we kijken naar het spel, krijgen we gewoon geen leuk voetbal", zei Mestag eerder in de uitzending onder meer over de bondscoach van de Engelsen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.