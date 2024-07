Beslissing van Ajax over talentvolle middenvelder leidt tot verbazing: ‘Verhuur die jongen dan’

speelt vanmiddag niet mee bij het oefenduel van Ajax tegen Rangers FC, maar oefende eerder vandaag met Jong Ajax tegen tweede divisionist AFC. De reden waarom de middenvelder, die afgelopen seizoen tot veertien wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers kwam, niet bij de selectie van het eerste zit i niet bekend, maar leidt wel tot verbazing.

Het X-account Sportfanoat constateerde op het wedstrijdformulier van Jong Ajax dat de naam van Silvano Vos daarop prijkt en stelt daar zijn vraagtekens bij. “Opmerkelijk..? Verhuur die jongen dan aan een Heerenveen, FC Groningen of NEC”, oppert het account enkele suggesties.

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt erop dat Ajax-trainer Francesco Farioli momenteel de voorkeur geeft aan Kian Fitz-Jim. De 21-jarige middenvelder staat, net als in duel tegen Sint-Truidense V.V. tegen Rangers FC opnieuw aan de aftrap. Overigens startte Vos in dat duel nog wel in de basis.

Tegen de Schotse topclub krijgen naast Fitz-Jim Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Branco van den Boomen de voorkeur. Laatstgenoemde staat bovendien op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam. Voor de 29-jarige middenvelder is concrete interesse vanuit Frankrijk, zo heeft Lille een bod neergelegd bij Ajax.

Silvano Vos speelt mee bij Jong Ajax vandaag. Opmerkelijk..? Verhuur die jongen dan aan een Heerenveen, FC Groningen of NEC. #ajax pic.twitter.com/jGNmjPF45p — Sportfanoat (@Sportfanoat) July 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot transfernieuws zorgt voor woede bij Ajax-fans

Enkele fans van Ajax op X vinden dat de clubleiding een grote blunder heeft begaan.