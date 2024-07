Farioli gooit ‘basiself’ bijna volledig om voor tweede oefenwedstrijd Ajax

Ajax-trainer Francesco Farioli stuurt dinsdagavond voor de oefenwedstrijd tegen Sint-Truidense VV een bijna totaal ander basisteam het veld in dan afgelopen vrijdag tegen PEC Zwolle (0-1). Zo mogen ditmaal onder meer , , Sivert Mannsverk en zich vanaf het begin laten zien.

Farioli stond afgelopen vrijdag op sportcomplex de Toekomst voor het eerst langs de lijn bij Ajax. De Italiaan hoopte in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle al wat van zijn spelprincipes terug te zien. Hoewel de Amsterdammers vooral in de tweede helft de ene na de andere kans bij elkaar voetbalden, resulteerde het officieuze debuut van Farioli in een nipte nederlaag. Farioli en zijn spelers zullen, alhoewel het resultaat in de voorbereiding natuurlijk niet cruciaal is, dinsdagavond wél willen winnen.

Artikel gaat verder onder video

Dat moet dan gebeuren tegen Sint-Truidense VV. Farioli kiest zoals hierboven al aangegeven voor een flink gewijzigde basiself ten opzichte van de ontmoeting met PEC Zwolle. Diant Ramaj verscheen tegen de Zwollenaren nog onder de lat, maar een paar dagen later mag Remko Pasveer zich vanaf het begin laten zien. De achterhoede wordt gevormd door Anton Gaaei, Tristian Gooijer, Dies Janse en Jorrel Hato. Op het middenveld hebben Sivert Mannsverk, Silvano Vos en Kian Fitz-Jim een basisplaats. Voorin moeten Carlos Forbs, Julian Rijkhoff en Jaydon Banel voor het gevaar en de doelpunten gaan zorgen. Dit betekent dat enkel Janse, Hato en Forbs opnieuw aan de aftrap mogen verschijnen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de tweede helft een ander elftal binnen de lijnen verschijnt. Farioli begon tegen PEC Zwolle na een kwartier voetballen in de tweede helft met het grote wisselen. Op de bank zitten onder meer Devyne Rensch, Jakov Medic, Owen Wijndal, Chuba Akpom, Kenneth Taylor en Jordan Henderson. De ontmoeting tussen Ajax en Sint-Truidense VV begint om 18.00 uur. De oorspronkelijke aftraptijd was 18.30 uur, maar wegens het voorspelde noodweer is het tweede oefenduel van Ajax met een half uur vervroegd.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Gooijer, Janse, Hato; Mannsverk, Fitz-Jim, Vos; Banel, Rijkhoff, Forbs.

Our team for tonight's friendly! ✍️#PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) July 9, 2024

