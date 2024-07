Engelse en Spaanse media smullen van Van der Vaart na Nederland - Engeland: 'Respectvolle analyse'

De uitbarsting van Rafael van der Vaart na afloop van de ontmoeting tussen Nederland en Engeland in de halve finales van het Europees Kampioenschap is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. De voormalig voetballer van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur stak zijn frustraties over de Engelsen niet onder stoelen of banken en noemde het elftal van bondscoach Gareth Southgate een ‘schijtploeg’. Die opmerking is opgepikt door zowel Engelse als Spaanse media.

Van der Vaart had het na het laatste fluitsignaal bij Nederland - Engeland helemaal gehad met de ploeg van Southgate. De tweede halve finale van het EK in Duitsland stevende af op een verlenging, maar een doelpunt van Ollie Watkins in de laatste minuut van de reguliere speeltijd bezorgde de Britten toch nog binnen de negentig minuten een plek in de finale. De uitschakeling kwam hard aan bij Van der Vaart. “Ik heb me zo zitten opwinden over die Engelsen. Wat een schijtploeg is dat. Langzaam, het schoof maar een beetje. Ze wilden eigenlijk helemaal niet meer”, zo klonk het in de nabeschouwing bij de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Engeland werkte als een van de topfavorieten voor de eindzege toe naar het toernooi in Duitsland, maar maakte die favorietenrol in eerste instantie helemaal niet waar. De optredens hielden in de eerste vijf wedstrijden niet over. In de achtste finales tegen Slowakije moest er een verlenging aan te pas komen en een paar dagen later in de kwartfinales tegen Zwitserland zelfs een strafschoppenreeks. Maar dat Van der Vaart juist na afloop van Nederland - Engeland zo uithaalde naar de Britten, is toch opvallend. De ploeg van Southgate was in de eerste helft de bovenliggende partij. Toen Memphis Depay niet verder bleek te kunnen, zag Ronald Koeman niet voor niks zijn kans schoon om in de persoon van Joey Veerman een extra middenvelder in te brengen.

Daar wordt Van der Vaart op social media ook aan herinnerd. “Van der Vaart really got a bee in his bonnet”, zo lacht een Engelsman op X. Daarmee wordt bedoeld dat iemand een obsessie heeft met iets of iemand, in het geval van Van der Vaart een obsessie met de Engelse nationale ploeg. “Door de tactiek van Engeland te bekritiseren en te zeggen dat we in ons eigen strafschopgebied zaten terwijl wij niet degenen waren die een extra middenvelder hadden ingezet om ons te onderdrukken, achterover leunden en ons naar hen toe lieten komen. Dat verpestte het spektakel in een goede wedstrijd”, zo klinkt het.

Mirror wijdt zelfs een artikel aan de uitbarsting van de voormalig Oranje-international. “Van der Vaart maakt bittere uithaal naar Engeland”, zo schrijft het medium. In de reacties op dat bericht wordt duidelijk wat de (meeste) lezers van de uithaal van Van der Vaart vinden: onterecht. Ook in Spanje, waar Van der Vaart voetbalde voor Real Madrid en Real Betis, wordt hij geciteerd. Spanje verzekerde zich dinsdag al van een plek in de EK-finale. “Een respectvolle analyse”, zo schrijft iemand cynisch. Voor Marca komen de harde uitlatingen van de analist over Engeland niet als een verrassing. De sportkrant verwijst in een artikel naar de eerdere kritiek van Van der Vaart aan het adres van Harry Maguire. “Waar zitten we naar te kijken? Als ik zondag naar een amateurclub ga, kan ik er zo drie of vier uithalen die dat ook kunnen”, zei hij in 2022 over de verdediger van Manchester United, die dit EK niet van de partij is.

"Son un equipo (Inglaterra) de mierda. Poco a poco, ya no querían hacer nada y eso que tienen jugadores muy buenos en el campo. Nosotros tampoco hicimos mucho. Tuvimos algunas ocasiones. Podríamos haber hecho mucho más..."



El análisis respetuoso de Van der Vaart😅 — Míster Seitán (@CuentaMister) July 11, 2024 Rafael van der Vaart takes bitter swipe at England after they down the Netherlands late on 😡



🗣 'What a s*** team they are'https://t.co/WlyarpWypz pic.twitter.com/TbfHPSN0Pg — Mirror Football (@MirrorFootball) July 11, 2024 🗣️ "Inglaterra es un equipo de mierda" https://t.co/9bJQhfnk7R — MARCA (@marca) July 12, 2024 Rafael Van der Vaart really got a bee in his bonnet. 🤣🤣🤣



Criticising England’s tactics and saying we sat in our own box when we weren’t the ones who put on an extra midfielder at half-time to stifle us, sat back and let us come on to them. Ruined the spectacle of a good game. https://t.co/augsGHdObD — James Stevenson 🌻 (@JStevo21) July 12, 2024 Yet you finished 3rd in the group ?? 😂 — Ryan Woz (@Ipswoz87) July 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS-studiogasten moeten hard lachen om nieuwe ontboezeming van Marco van Basten

Marco van Basten is als EK-analist aanwezig bij de NOS, maar zijn passie ligt al geruime tijd niet meer bij het voetbal.