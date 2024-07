BILD ziet verrassende toekomst voor De Ligt als steeds realistischer

Een langer verblijf van bij Bayern München is een steeds realistischer scenario, zo schrijft BILD. De onderhandelingen met Manchester United hebben vanwege een verschil in vraag en aanbod nog weinig opgeleverd.

Ook om een andere reden is de kans op een langer verblijf van De Ligt toegenomen. Verdediger Hiroki Ito, deze zomer voor een vermeend bedrag van dertig miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart, liep zondag een voetbreuk op in de oefenwedstrijd tegen FC Düren (1-1). Hij moest na twintig minuten al het veld verlaten en staat waarschijnlijk lange tijd aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

Bayern kan zich het vertrek van De Ligt dus minder makkelijk veroorloven. Het gevoel leeft steeds meer dat de Nederlander ‘gewoon’ in Beieren blijft. Dat zou een verrassende wending zijn, want hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met het Manchester United van Erik ten Hag. Onlangs werd ook Real Madrid genoemd als potentiële nieuwe werkgever, maar de bron van dat bericht was onduidelijk. Het Engelse Football365 verwees naar berichtgeving in Spanje, maar noemde geen bron; in de Spaanse pers was het nieuws niet traceerbaar.

LEES OOK: Romano komt met update over Man United en Branthwaite, mogelijk gevolgen voor De Ligt

Voorlopig zijn Manchester United en Bayern elkaar niet genaderd in de onderhandelingen en lijkt het er ook niet op dat een van beide clubs water bij de wijn wil doen. Daarom is er nu voor gekozen de gesprekken over de transfer van De Ligt te pauzeren. Bayern zou een bedrag van vijftig miljoen plus bonussen verlangen voor de verdediger, terwijl Manchester United aan een lager bedrag denkt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absolute hoofdrol voor één Nederlander tijdens training Manchester United

Onder toeziend oog van honderden fans trainde Manchester United op de campus van universiteit UCLA in Los Angeles.