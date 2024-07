Romano komt met update over Man United en Branthwaite, mogelijk gevolgen voor De Ligt

Manchester United en Everton hebben de gesprekken over de overstap van gestaakt, zo weet Fabrizio Romano. De club van Erik ten Hag wil graag nog een centrale verdediger aan de selectie toevoegen, waardoor het zal moeten doorschakelen. Mogelijk komen the Red Devils weer uit bij .

Jarrad Branthwaite wordt al langer gelinkt aan een overstap naar Manchester United. Toch is een overstap nooit echt dichtbij gekomen. Everton zou namelijk een bedrag van minstens tachtig miljoen euro verlangen voor de voormalig PSV’er, terwijl de FA Cup-winnaar tot dusver niet meer dan zestig miljoen euro heeft geboden. Inmiddels zijn de clubs tot de conclusie gekomen dat ze er niet uit zullen komen, waardoor de gesprekken zijn stopgezet.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Everton zich lijkt te gaan versterken met Jake O’Brien, blijven the Toffees vasthouden aan de hoge vraagprijs. Doordat Manchester United eerder deze zomer al een grote som investeerde in Leny Yoro, is het voor de club van Ten Hag niet mogelijk om aan de prijs van Everton te voldoen. Zodoende zullen the Red Devils moeten doorschakelen.

Een andere naam die deze zomer veelal werd verbonden aan Manchester United, is die van Matthijs de Ligt. Vorige week kwam naar buiten dat de onderhandelingen tussen de Engelsen en Bayern München voorlopig waren gepauzeerd, aangezien beide clubs elkaar weigerden te naderen. De kans bestaat dat de gesprekken over de Oranje-international binnenkort weer worden hervat na het nieuws over Branthwaite.

