BILD ziet voordeel voor Duitsland, maar vergeet Spaanse sterkhouder te benoemen

Als het aan BILD ligt, dan wint Duitsland in elk geval op papier de strijd van Spanje. Het Duitse medium legt in de aanloop naar de kraker in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap beide nationale ploegen naast elkaar en komt tot de conclusie dat de formatie van bondscoach Julian Nagelsmann individueel nét wat meer kwaliteit heeft. Opvallend is wel dat Pedri volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

Doordat zowel Duitsland als Spanje zijn groep won, kwamen beide ploegen terecht aan de ‘zware’ kant van het speelschema. Duitsland rekende in de achtste finales af met Denemarken, terwijl de Spanjaarden een dag later veel te sterk waren voor Georgië. Zowel Duitsland als Spanje eindigt het EK op 14 juli dolgraag met de beker in de handen, maar voor een van de twee is het toernooi vrijdagavond al voorbij. De twee favorieten ontmoeten elkaar om 18.00 uur in Stuttgart. In de aanloop naar het treffen in de Mercedes-Benz Arena blikt BILD vooruit door onder meer de elftallen van beide landen naast elkaar te leggen.

Het Duitse medium concludeert dat het gastland op papier in elk geval aan het langste eind trekt. Zo wint Manuel Neuer de strijd onder de lat van Unai Simón en zien de Duitse verslaggevers in Antonio Rüdiger een betere verdediger dan Robin Le Normand. Interessant wordt vooral de strijd op het middenveld. BILD ziet in elk geval weinig verschil. De ‘battle’ tussen Toni Kroos en Rodri eindigt onbeslist, Fabián heeft een streepje voor ten opzichte van Robert Andrich en Ilkay Gündogan wint het van Dani Olmo. Opvallend is dat de naam van Pedri ontbreekt. De middenvelder had in drie van de vier Spaanse EK-duels een basisplaats en verzorgde in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië nog een assist.

De verwachting is dat Pedri vrijdagavond opnieuw aan de aftrap verschijnt, maar BILD lijkt daar dus anders over te denken. De middenvelder van FC Barcelona is een van de redenen waarom men met zoveel plezier naar dit Spanje kijkt. De vleugelspelers zijn tot op heden echter de grootste uitblinkers in het elftal van keuzeheer Luis de la Fuente. Lamine Yamal en Nico Williams speelden hun directe tegenstanders allemaal dol. Maar dat geldt ook voor Jamal Musiala van Duitsland, die dit toernooi al tweemaal scoorde. Volgens BILD heeft de smaakmaker van Die Mannschaft nu nog een streepje voor op Yamal, maar wint Williams het aan de andere kant wel van Leroy Sané. De strijd in de punt van de aanval blijft onbeslist: Kai Havertz en Álvaro Morata krijgen beiden een halve punt.

Duitsland - Spanje, één tegen één volgens BILD (6-5):

Manuel Neuer - Unai Simón 1-0

Joshua Kimmich - Daniel Carvajal 1,5 - 0-5

Antonio Rüdiger - Robin Le Normand 2,5 - 0,5

Jonathan Tah - Aymerci Laporte 3-1

David Raum - Marc Cucurella 3-2

Toni Kroos - Rodri 3,5 - 2,5

Robert Andrich - Fabián 3,5 - 3,5

Ilkay Gündogan - Dani Olmo 4,5 - 3,5

Jamal Musiala - Lamine Yamal 5,5 - 3,5

Leroy Sané - Nico Williams 5,5 - 4,5

Kai Havertz - Álvaro Morata 6-5

