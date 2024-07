'Bologna zet Nederlandse spits hoog op lijstje met mogelijke opvolgers Joshua Zirkzee'

In de zoektocht voor de naar Manchester United vertrokken , is Bologna volgens Italiaanse media uitgekomen bij . De enkelvoudig Oranje-international maakte de afgelopen twee seizoenen indruk in het shirt van Toulouse en zou met de Italiaanse club de Champions League in kunnen.

Bologna verkocht Zirkzee deze week definitief aan het United van Erik ten Hag en vangt naar verluidt zo'n 42,5 miljoen euro voor de spits. Bovendien lijkt de verrassing van het afgelopen seizoen in de Serie A nog een sterkhouder kwijt te gaan raken: Italiaans international Riccardo Calafiori is hard op weg naar de Premier League, waar Arsenal de beste papieren voor zijn komst lijkt te hebben.

Eerder op de dinsdag werd al duidelijk dat Bologna momenteel dichtbij de komst van Mats Hummels is. De ervaren Duitser (die tevens in de belangstelling van Ajax stond) moet transfervrij overkomen van Borussia Dortmund. De Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio meldt op zijn blog dat ook Dallinga en zijn Toulouse-ploeggenoot Logan Costa, een centrale verdediger, hoog op het verlanglijstje van de club prijken. Behalve Dallinga zou ook OGC Nice-aanvaller Evann Guessand - die eerder deze maand óók al aan het Ajax van zijn vorige trainer Francesco Farioli werd gelinkt - zich in de belangstelling van Bologna mogen verheugen.

Dallinga arriveerde in de zomer van 2022 als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie bij Toulouse, dat 2,5 miljoen euro overmaakte aan Excelsior om het jeugdproduct van FC Groningen in te lijven. Sindsdien trof de 23-jarige spits in 86 wedstrijden 37 keer doel namens de club, waaronder twee treffers in de met 1-5 gewonnen bekerfinale tegen Nantes in 2023. In november van dat jaar werd de ontwikkeling van Dallinga beloond door bondscoach Ronald Koeman, die de spits in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6 winst) liet debuteren in het Nederlands elftal. Daarna werd de spits echter niet meer opgeroepen, waardoor de eindronde in Duitsland aan zijn neus voorbijging.

