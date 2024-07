Finale voor Oranje volgens statistici vrij waarschijnlijk, Turken krijgen hoogste odds

De kansen van het Nederlands elftal om het Europees Kampioenschap in Duitsland te winnen zijn na de eclatante overwinning op Roemenië (3-0) enorm gestegen. Volgens We Global is het elftal van Ronald Koeman zelfs favoriet voor de winst.

Door doelpunten van Cody Gakpo en Donyell Malen (2) voetbalde het Nederlands elftal zich dinsdagavond naar een mooie overwinning op Roemenië, tegenstander in de achtste finale. Met nog maximaal drie wedstrijden voor de boeg en zeven andere équipes in het toernooi, mag Oranje langzamerhand meer en meer dromen van een plek in de EK-finale of zelfs de winst van het toernooi. In de kwartfinale van zaterdag is Turkije de tegenstander, terwijl in de halve finale Engeland of Zwitserland de tegenstander kunnen zijn. In een potentiële finale speelt het Nederlands elftal tegen Spanje, Duitsland, Frankrijk of Portugal.

De kant van het speelschema waar de mannen van Koeman zich nu bevinden is op papier eenvoudiger dan de andere kant, waar we de vier bovenstaande Europese toplanden terugvinden. Dit 'schemavoordeel' zorgt ervoor dat er hoge verwachtingen zijn voor Oranje. Volgens databureau Gracenote heeft het team onder leiding van aanvoerder Virgil van Dijk de grootste kans om de finale te halen, van alle landen die nog in het toernooi zitten. Die bedraagt momenteel 38%. Wat het toernooi ook daadwerkelijk winnen betreft, staat Nederland op de derde plek. Spanje en Duitsland krijgen iets hogere odds toegedicht, terwijl Frankrijk net onder Oranje staat.

De data-analisten van WeGlobalFootball zijn nog optimistischer over de kansen van het Nederlands elftal om het toernooi te winnen. Zo hebben we volgens hen een 16,9% kans op ultieme glorie, terwijl Spanje (15.3%), Engeland (15,2%), Duitsland (15,1%) en Frankrijk (14,5%) net daarachter volgen. De volgende tegenstander van het Nederlands elftal, Turkije, heeft de laagste odds wat betreft toernooiwinst. Dat belooft nog wat.

🧮 - All set for the EURO 2024 quarter-finals! Based on Gracenote's updated predictions, Spain🇪🇸 (18.8%) are favourites to win the trophy, ahead of hosts Germany🇩🇪 (17%). Netherlands🇳🇱 (38%) have the highest chance of reaching the final. #EURO2024 pic.twitter.com/jBN4hWeWD2 — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 2, 2024

Odds to win #EURO2024



🇳🇱 Netherlands - 16.9%

🇪🇸 Spain - 15.3%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 15.2%

🇩🇪 Germany - 15.1%

🇫🇷 France - 14.5%

🇵🇹 Portugal - 10.5%

🇨🇭 Switzerland - 6.3%

🇹🇷 Türkiye - 6.2% — We Global Football (@We_Global) July 2, 2024

