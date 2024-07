Brian Priske kijkt uit naar zondag 21 juli: 'Ik ben heel benieuwd, ik heb dit nog nooit meegemaakt'

Brian Priske kent qua resultaten een goede start bij Feyenoord. Na overwinningen op FC Dordrecht (0-4) en KRC Genk (3-1) werd zaterdag ook de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge gewonnen (1-0). Priske moet nog officieel worden voorgesteld aan het Feyenoord-publiek, maar dat gaat zondag gebeuren tijdens de Open Dag.

Priske wordt, samen met enkele nieuwe spelers, met een helikopter De Kuip in gevlogen. Een nieuwe ervaring voor de van Sparta Praag overgekomen trainer. “Zenuwachtig ben ik niet, maar wel heel benieuwd. Ik vind het ongelofelijk dat er 45.000 mensen zijn bij zo'n Open Dag. Dat vind ik geweldig en heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kijk ernaar uit”, zegt hij tegen clubkanaal Feyenoord ONE na de 1-0 zege op Cercle.

Over de wedstrijd heeft Priske gemengde gevoelens. "Natuurlijk hoop je een aantal van de dingen die je op het trainingsveld ziet, ook hier terug te zien. Maar vandaag was dat lastig", legt hij uit. "Het weer maakte het moeilijk. Er waren heel veel stilstaande fases. Qua intensiteit was ik zeker niet tevreden. En qua positiespel? Dat viel mee, maar ook dan mogen we nog meer vooruit spelen. Nu speelden we veel terug op de keeper en waren we te langzaam op sommige momenten. Toch hebben we wel een aantal goede kansen gecreëerd."

Priske kiest voor opvallende verdediger

De Deense trainer licht ook de rol van Gjivai Zechiël toe. De twintigjarige Zechiël is eigenlijk een middenvelder, maar wordt door Priske vooral achterin ingezet. Priske legt uit dat Feyenoord last heeft van blessures, dat Dávid Hancko pas net terug is van het EK en weet ook dat Lutsharel Geertruida maandag pas aansluit. “Dus we missen achterin een aantal spelers. Zechiël moet ons daar nu helpen en dat doet hij uitstekend. Hij is heel goed in duels en ook aan de bal."

“Priske denkt niet dat Zechiël zich uitsluitend op een rol als verdediger hoeft te richten. "Het is een mogelijkheid, maar ik zie hem wel liever op het middenveld. Maar op dit moment hebben we nog meer spelers op het middenveld die het heel goed doen. Ik vond Antoni Milambo en Ramiz Zerrouki vandaag sterk spelen. Maar ik weet dat Zechiël het op het middenveld ook heel goed zou doen."

