Feyenoord scoort in 120 minuten tijd slechts één keer, fans zien twee grote uitblinkers

Feyenoord heeft ook de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. Na zeges op FC Dordrecht (0-4) en KRC Genk (3-1) volgde zaterdag op een uitverkocht Varkenoord, waar ook Alireza Jahanbakhsh aanwezig was, een 1-0 overwinning op Cercle Brugge. De wedstrijd duurde in totaal 120 minuten: tweemaal 45 minuten en eenmaal 30 minuten.

Ondanks de lange speelduur werd er dus slechts één keer gescoord en dat doelpunt viel al vroeg in de wedstrijd. In de vierde minuut stond Calvin Stengs met een prachtige crosspass aan de basis van de 1-0. Hij bereikte Marcos López, wiens schot werd gepareerd door keeper Warleson. De doelman van Cercle had ook een antwoord op de rebound van Igor Paixão, maar moest zich in derde instantie gewonnen geven na een inzet van Antoni Milambo.

Artikel gaat verder onder video

In het restant van de eerste helft bleef Stengs de ploeg op sleeptouw nemen met goede diepteballen en dito rushes naar voren. Hij kreeg veel complimenten op sociale media, evenals de jonge Milambo. Kansen waren er voor Ayase Ueda, maar hij had het vizier nog niet op scherp. Cercle werd ook meerdere keren gevaarlijk, maar stuitte op Timon Wellenreuther. Zo kwam de keeper met een goed antwoord op een schot van Kévin Denkey, die na een goede kapbeweging de verre hoek zocht.

Afgezien van Wellenreuther werden alle spelers bij Feyenoord gewisseld gaandeweg het tweede bedrijf. Ook daarin waren er kansjes over en weer – namens Feyenoord waren Ueda en Givairo Read dicht bij een goal – maar gescoord werd er niet. De vele wissels haalden het tempo uit het spel en ook in de dertig minuten durende ‘verlenging’ bleven doelpunten uit.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther (91’ Van Sas), Nieuwkoop (46’ Read / 105’ Candelaria), Beelen (78’ Giersthove), Zerrouki (78’ Nadje), Ueda (70’ Sebaoui), Stengs (78’ Ivanušec), Paixão (63’ Sauer), Lopez (46’ Pedersen / 105’ Hadj Moussa), Milambo (78’ Nadje), Tsoungui (78' Zechiёl), Plug (63’ Kasanwirjo).

