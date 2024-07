Feyenoord-fans schrijven 'miskoop' nu al af, zelfs Feyenoord-kanaal ONE komt met kritische graphic

maakt op veel supporters van Feyenoord geen goede indruk in de oefenwedstrijd tegen zijn oude club Cercle Brugge. De duurste aankoop uit de clubgeschiedenis wordt bekritiseerd op sociale media, waar hij door sommige fans wordt bestempeld als miskoop. Zelfs het eigen clubkanaal Feyenoord ONE kwam in de pauze met een kritische graphic over Ueda.

De Japanse spits heeft een basisplaats tegen Cercle, maar oogde 'niet scherp', zo schreef Feyenoord ONE zelf in de graphic. Door presentatrice Mascha Lange en analist Bert Konterman werden beelden getoond van twee kansen die Ueda in de eerste helft had. Een van zijn schoten werd geblokt en in de 39ste minuut miste Ueda een grote kopkans: van dichtbij kon hij zijn kopbal niet de juiste richting meegeven, waardoor keeper Warleson van Cercle redding kon brengen.

Ook op sociale media klinkt veel kritiek. Sommige fans van Feyenoord vinden dat Ueda deze zomer al verkocht moet worden. Hij werd een jaar geleden voor naar verluidt maximaal 10,25 euro van Cercle, dat zaterdag dus de tegenstander is. Het oefenduel begon om 13.00 uur.

Poh die Ueda is wel een miskoop van jewelste — K. (@Kaiii_9) July 20, 2024 Na de 1ste helft #Feyenoord - Cercle.

Zwakke opbouw. Als eenmaal t middenveld wordt bereikt wel veel dreiging. Paixao heeft echter weer een snipperdag opgenomen en Ueda blijft een verhaal apart. Loopacties zijn uitstekend, maar is verder matig.

Wellenreuther goed. Lopez zwak. https://t.co/gBXXzlOVEW — creatieveling (@creatieveling) July 20, 2024 Ja, Ueda gaat hem niet worden denk ik. Doorschakelen. — FRRichard (Tweet o.a. over Feyenoord) (@FRRichard70) July 20, 2024 Ueda is slechter dan categorie Charisteas, Van Beukering, Te Vrede en Kazim. Dit is echt een mispeer van jewelste. — Abro14517 (@Abro14517) July 20, 2024 Ueda en Lopez moeten deze zomer verkocht worden. Man wat valt die Ueda tegen. Verliest werkelijk alles en zie in nog niet 1 wedstrijd dat ie zo’n ‘killer’ zou moeten zijn. #feycer #feyenoord #ueda — K. (@Kaiii_9) July 20, 2024 Ik heb zo gevoel dat Ueda het niet gaat worden bij ons.. bij Santi zag je bij zijn eerste wedstrijden al dat het er in zat, bij Ueda is het inderdaad heel af en toe een goede loop actie maar heeft niks verfijnds. — Veter van Possen (@VanPossenPeet) July 20, 2024

