Brian Priske én Willie Overtoom voeren druk op voor speler van Feyenoord: 'Het moet nu gebeuren voor hem'

Brian Priske wil dat zich komend seizoen laat zien bij Feyenoord. Onder voorganger Arne Slot zorgde Milambo als invaller soms voor een goede impuls in de wedstrijd, maar dit seizoen moet zijn bijdrage minder vrijblijvend worden. Priske wil dat Milambo definitief gaat doorbreken en geeft hem in de voorbereiding kansen om zich te bewijzen.

Milambo had een basisplaats in alle oefenwedstrijden tot dusver in de voorbereiding. Hij was tegen FC Dordrecht (0-4 zege) goed voor een assist en wist te scoren tegen zowel KRC Genk (3-1 zege) als Cercle Brugge (1-0). “Ik heb hem aan het begin van mijn komst gezegd dat het voor hem nu moet gebeuren”, vertelt Priske na de wedstrijd tegen Cercle Brugge aan De Telegraaf. “Ook om een beetje de druk op hem op te voeren. Ik zie namelijk zijn potentieel, dus dat wil ik eruit laten komen. Ik wil dat hij sterker en intenser wordt in zijn duels.”

Artikel gaat verder onder video

De negentienjarige Milambo zorgde tegen Cercle in de vierde minuut voor het enige doelpunt van de 120 minuten durende wedstrijd. Hij scoorde in derde instantie, nadat schoten van Marcos López en Igor Paixão werden gepareerd. Milambo debuteerde in augustus 2021 officieel voor Feyenoord en loste Georginio Wijnaldum af als jongste debutant ooit bij de club (16 jaar en 131 dagen). Toch kon hij zich nog niet ontwikkelen tot vaste waarde. In totaal speelde Milambo achttien officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarvan vijftien als invaller.

Priske kent qua resultaten een goede start bij Feyenoord. Hij weet dat hij grote schoenen te vullen heeft. “Wat is de schoenmaat van Arne dan?”, grapt hij. “Ik denk daar helemaal niet aan, maar heb wel het grootste respect voor wat hij heeft bereikt en voor het werk dat hij hier heeft geleverd. Ik bedank hem daarvoor, want op sommige vlakken maakt het dat voor mij wat makkelijker. Het fundament is namelijk sterk. Druk zal er altijd zijn, want Feyenoord is een grote club. Maar ik doe het op mijn manier en met mijn filosofie.”

Willie Overtoom over Antoni Milambo

Ook Willie Overtoom ziet de potentie van Milambo. De oud-voetballer vindt dat het talent verhuurd moet worden als hij niet gaat spelen. "Denken jullie dat Milambo gaat spelen dit seizoen bij Feyenoord?", vraagt Overtoom aan zijn volgers op X. "Het is echt een ruwe diamant. Als hij niet gaat spelen, moet hij echt verhuurd gaan worden."

Denken jullie dat Milambo gaat spelen dit seizoen bij Feyenoord? Is een jongensboek wekelijks moet gaan spelen komend seizoen, echt een ruwe diamant. Als hij niet gaat spelen moet hij echt verhuurd gaan worden. — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) July 20, 2024

